Dalla Marcuzzi a De Martino, dalla Hunziker con Aurora alla Ferragni e Fedez: ecco la classifica delle ferie (extralusso) dei vip

Vacanze a 5 stelle extra lusso. I vip italiani hanno trascorso le feste di Natale in località da sogno e hanno condiviso la loro gioia postando foto sui profili social. Mare cristallino, sole e sabbia bianchissima o cime innevate e tanto sci? Ecco la classifica dei luoghi più belli. Quale vip avrà vinto?

Al decimo posto c’è Aida Yespica. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha trascorso il Capodanno a Miami in compagnia del figlio Aron, di Gianluca Vacchi e di Raffaella Zardo. Gite in barca e tanta musica come nello stile della seducente venezuelana.

Nona piazza per Sonia Brugi e Paolo Bonolis che con i figli hanno raggiunto il “Billionaire Resort” di Malindi in Kenya. In fondo alla classifica non tanto per la meravigliosa location quanto per le polemiche che la moglie del presentatore si trascina dietro. Prima le critiche di Aldo Grasso per aver ostentato il volo privato, poi quelle del settimanale “Vanity Fair” che hanno indispettito la Brugi: “Quando ci sono le vacanze e non ha voglia di inventarti nuovi argomenti…io non posso credere che siamo di nuovo all’aereo privato!!!”.

All’ottavo posto si piazzano Alessia Marcuzzi e la sua famiglia allargata: il marito Paolo e i due figli avuti da relazioni precedenti. Hanno deciso di trascorrere tutte le feste natalizie molto lontano dal freddo, per la precisione sotto il caldissimo sole delle Maldive. L’hotel scelto è l’esclusivo “Four Seasons Resort”: mare verde trasparente e feste notturne sulla spiaggia. Rigorosamente in maglietta e pantaloncini corti.

Le Maldive sono gettonatissime quest’anno perché in un atollo vicino alla Marcuzzi si trovano Michelle Hunziker e il marito Tomaso Trussardi. Difficile immaginare un migliore inizio d’anno quando sei in bikini tra le braccia della persona amata. La coppia è stata raggiunta da Aurora, la figlia di Michelle ed Eros. Conquistano il settimo posto.

Dal mare alla montagna. Si classificano sesti i “Damellis” ovvero Andrea Damante e Giulia De Lellis che hanno passato gran parte delle vacanze invernali sulle nevi di Madonna di Campiglio insieme a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

Me li prendo tutti #bacini#mioamore Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103) in data: Dic 29, 2017 at 10:32 PST

Discese a rotta di collo e baite caldissime prima del Capodanno nella loro romantica Verona.

Top five per Martina Colombari, l’ex calciatore Billy Costacurta e il figlio. Anche la modella si è fatta tradire dalla voglia di “mare d’inverno” ma ha preferito una meta originale, l’Oman. Quindici giorni in un vero e proprio paradiso terrestre. Fisico mozzafiato e tanti sorrisi per salutare il 2018 dal buon ritiro del lussuoso “Al Baleed Resort Salalah”.

Ilary Blasi, reduce dalle fatiche del Grande Fratello Vip, Francesco Totti e i figli sono volati a Dubai. Sono tornati dal Golfo Persico con qualche giorno d'anticipo a causa della febbre dell'ex capitano. In questi giorni Totti si è goduto Isabel, la piccola di casa che ha fatto letteralmente strage di cuori alla sua prima apparizione televisiva.

Sale sul terzo gradino del podio, Elisabetta Canalis che ha scelto le lunghe distese bianche e il mare incontaminato delle Bahamas. Per la precisione si è spiaggiata a Bakers Bay Marina per dare “un calcio nel c***o al 2017 e dimenticarti”. Con lei, la piccola Skyler e il marito, il chirurgo Brian Perry.

Montagna per Chiara Ferragni e Fedez. La coppia in attesa del primo figlio, Leone, ha radunato la famiglia e pure il cagnolino nel super esclusivo “The Chedi Andermatt” in Svizzera. La fashion blogger conquista la medaglia d’argento, nella SPA dell’hotel, ha finalmente mostrato le prime rotondità al 7° mese di gravidanza.

Stefano De Martino è medaglia d’oro. L’ex ballerino di Amici e nuovo inviato dell’Isola dei Famosi ha raggiunto la raffinata St.Moritz con l’allegro figlio Santiago e la fidanzata Gilda Ambrosio. La foto del bimbo vestito a modo per il Capodanno ha fatto il giro del web: “Ready for the party”.