Elezione Ostia, alle 12 affluenza all'8.6%

E' dell'8,6%, pari a 15.968 elettori, il dato dell'affluenza alle 12 per il ballottaggio del Municipio X di Roma, che comprende il litorale di Ostia. L'ente torna al voto dopo essere stato commissariato per infiltrazioni mafiose per oltre due anni. Il dato segna una flessione di oltre il 2%, pari a oltre 4.000 elettori in meno, rispetto al primo turno, quando alla stessa ora aveva votato il 10,89% degli aventi diritto. I 183 seggi allestiti rimarranno aperti fino alle 23. Si confrontano al ballottaggio la grillina Di Pillo e la meloniana (centrodestra) Picca.