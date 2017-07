Processo Mafia Capitale, Salvatore Buzzi è stato condannato a 19 anni di carcere. Massimo Carminati è stato condannato a 20 anni.

Le tappe Il dibattimento si era aperto nel novembre del 2015, con la prima udienza tenutasi nell'aula Occorsio del palazzo di giustizia di Piazzale Clodio. Da allora il procedimento ha marciato spedito al ritmo di 4 udienze a settimana inanellando una serie di record per mole e tempistica. Sono serviti circa 20 mesi e oltre 240 udienze per portare a conclusione il maxi-processo Mafia Capitale. Molteplici le accuse delle quali sono chiamati a rispondere Massimo Carminati, Salvatore Buzzi e gli altri 46 imputati finiti a processo nell'ambito dell'inchiesta "Mondo di Mezzo". Diciannove persone sono accusate di associazione per delinquere di stampo mafioso, mentre nel complesso -a seconda delle posizioni- i reati contestati vanno dall'estorsione alla turbativa d'asta, fino alla corruzione. Impressionanti anche i numeri dei documenti finiti agli atti del processo.

10 milioni di documenti Come ricordato nel corso della sua requistitoria dall'avvocato Bruno Naso, difensore di Carminati, durante il procedimento sono state "messe insieme 10 milioni di carte", "4milioni di brogliacci" e sono state trascritte "80mila interecettazioni". L'indagine, culminata con gli arresti del 2 dicembre 2014 e del giugno 2015, ha portato alla luce una serie di illeciti che hanno coinvolto anche numerosi politici locali. Alla sbarra, insieme a presunti criminali di strada e imprenditori, sono finiti anche Luca Odevaine - ex componente del tavolo di coordinamento sugli immigrati del Viminale - Luca Gramazio, ex consigliere capogruppo Pdl in consiglio comunale e poi in Regione, Daniele Ozzimo, l'ex capo dipartimento alle Politiche Sociali, Andrea Tassone, ex presidente del decimo municipio e il consigliere comunale Giordano Tredicine.