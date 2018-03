A Roma l'X Factor della pizza

Nella Capitale approda l’“X Factor della pizza”. Da venerdì 6 a domenica 8 aprile al Guido Reni District “La Città della Pizza 2018”, il format ideato da Vinòforum e realizzato con la collaborazione di Ferrarelle. Una tre giorni in cui andranno in scena oltre 50 tra i migliori pizzaioli dello Stivale, protagonisti anche di incontri “stellati”, convegni, laboratori per grandi e bambini. E ancora: fritti made in Italy, abbinamenti, degustazioni guidate, focus su materie prime. Una seconda edizione ancora più ricca e golosa con oltre 100 pizze differenti. 12 le pizzerie al giorno suddivise nelle categorie “napoletana”, “all’italiana”, “da degustazione”, “al taglio”, “fritta”.

Tre le proposte per postazione: margherita o marinara o un cavallo di battaglia e una special edition pensata appositamente per la manifestazione. “Dai grandi classici intramontabili a preparazioni più articolate, sfodereremo tutti i segreti della nostra arte”, non si trattiene Pier Daniele Seu, pizzaiolo romano doc di Testaccio alla presentazione dell’evento in quel di Trastevere. A grande richiesta, presente all’iniziativa anche la pizza e la birra gluten free.

Sul sito dedicato www.lacittadellapizza.it tutti i protagonisti selezionati dal team di autori composto da Emiliano De Venuti, ideatore e Ceo di Vinòforum, dal maestro pizzaiolo Stefano Callegari e dai giornalisti Luciano Pignataro, Tania Mauri e Luciana Squadrilli. Gli appassionati desiderosi di imparare tutti gli stratagemmi dell’arte pizzaiola – dagli impasti alle cotture fino ai condimenti - potranno partecipare tutti i giorni ai corsi di “A scuola di pizza”. Numerosissimi gli eventi in programma. (Giorni e orari di apertura: venerdì 6 aprile ore 18-24/sabato 7 ore 11-24/domenica 8 ore 11-23, ingresso gratuito).