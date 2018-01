Giudizi dei food writer e percorsi di gusto in città, ecco come cambia TheFork

TheFork cambia. L'app leader nella prenotazione online dei ristoranti lancia un aggiornamento significativo per venire incontro alle esigenze, sempre più diversificate, degli utenti. Da oggi, nella home page delle città di Milano, Roma, Torino e Firenze, oltre ai consueti contenuti, gli utenti potranno visualizzare tre distinti percorsi per trovare facilmente il ristorante giusto. Per chi è sempre a caccia di offerte, per chi vuole farsi guidare da recensioni qualificate, per chi vuole scegliere avendo a disposizione il maggior numero di locali.

Il percorso Insider è la principale novità e conterrà ristoranti partner di TheFork determinati sulla base delle valutazioni delle guide Identità Golose, Gambero Rosso e L’Espresso e sulla valutazione degli utenti di TheFork. Questa selezione sarà aggiornata costantemente dal team di TheFork e le schede descrittive saranno curate dai food writer Marina Bellati (Milano), Luca Sessa (Roma), Bruno Boveri (Torino), Carmela Adinolfi (Firenze).

Pop - In questa categoria gli utenti potranno trovare le offerte attive dal 20% al 50%. Ristoranti nuovi appena arrivati in città, proposte particolari di locali affermati e tante altre ghiotte occasioni che rientrano nelle migliori offerte di TheFork.

Tutti i ristoranti - Questa categorizzazione offre uno scenario complessivo della vasta offerta di TheFork.

"Orientarsi nell’offerta ristorativa per gli utenti è sempre più complesso. Grazie a questi nuovi percorsi, che si aggiungono alle nostre consuete selezioni, gli utenti potranno subito individuare il ristorante adatto alle proprie esigenze. In questo quadro, Insider rappresenta una grande novità. Si tratta di un percorso che racchiude il meglio della nostra offerta, ideale per una cena speciale o un’occasione importante. Grazie a questa significativa innovazione, la ricerca è semplificata e, al contempo, le eccellenze gastronomiche di Milano, Roma, Torino e Firenze hanno maggiore visibilità” spiega Almir Ambeskovic, Regional Manager di TheFork.