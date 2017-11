Ecco Mercato Mediterraneo, il cibo come non lo avete mai visto. E assaggiato

Volete imparare a sfilettare il pesce o preparare alla perfezione una zuppa, sapere come si cucina un cous cous marocchino ma anche assaggiare le eccellenze agroalimentari del Lazio? Dal 23 al 26 novembre si può fare tutto questo nello stesso posto, alla manifestazione «Mercato Mediterraneo» alla Fiera di Roma. Un percorso di gusto, di cibo e di cultura attraverso Asia, Europa e Africa, i tre continenti che si affacciano sul «Mare Nostrum», con le loro differenze, peculiarità e ricchezze. Il tutto in 5 aree espositive su una superficie di oltre 30 mila metri quadrati

Ci saranno food corner, showcooking e itinerari del gusto, ma anche storie e linguaggi millenari, arte, cultura e musica, nuovi scenari e contaminazioni legati al«mangiare mediterraneo». Il tutto raccontato nel programma di incontri, percorsi tematici didattici, laboratori, workshop - gratuiti previa prenotazione - sui temi più caldi legati al cibo in un’ottica mediterranea. Inoltre si potranno incontrare produttori, chef, operatori e aziende nazionali e internazionali, assaggiare ed acquistare specialità di territori lontani.

Così nel laboratorio «Fare Mare» si potrà assistere a una lezione dei pescatori su come si sfiletta un pesce ma anche imparare a fare i nodi da pesca più importanti, a realizzare una rete, a riconoscere i venti e individuare le direzioni. Dalla città di Fez in Marocco arriva invece la chef Bouchra Elwali che, in compagnia della mamma di 84 anni Hnia Ouardi, guiderà i visitatori in un viaggio nelle radici più profonde del Marocco, attraverso i gesti antichi con i quali da acqua e semola si crea il cous cous, profumato di terra, di spezie, di storia.

Chi è appassionato di erbe potrà invece partecipare, guidato dalla studioso Giacomo Miola, a un tour di raccolta, riconoscimento e recupero delle stesse per usi gastronomici. E alla fine ci saranno le master class in cui il prodotto raccolto verrà trasformato in diretta per la realizzazione di alcune ricette. Infine, promosso dalla Regione e dalle Camere di Commercio, ci sarà la possibilità di assaggiare le eccellenze agroalimentari del Lazio, dall’olio, ai pani, ai formaggi, passando per il miele, il caffè e i prodotti del mare. Il tutto «portato» da oltre 70 imprese provenienti da tutte e cinque le province laziali. Info: via Portuense, 1645-1647; Tel. 0665074201, 65074300; Email: info@mercatomediterraneo.it