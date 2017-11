A Frascati tre giorni di vini e degustazioni

Tre giorni dedicati al vino con la possibilità di degustare 240 etichette di oltre 40 cantine. È la manifestazione «Il buono e il bello - I migliori vini italiani» che si svolge a a Frascati dal 3 al 5 novembre «firmata» dall’enologo Luca Maroni».

La manifestazione è aperta al pubblico, con tre giorni di degustazioni non stop e l’avvicendarsi di laboratori sensoriali dedicati al vino e ai prodotti del territorio. La tre giorni si apre venerdì 3 novembre, alle 19.30 con la premiazione dei migliori produttori della Regione Lazio, presentata da Luca Maroni, inseriti nella XXV edizione dell’Annuario dei Migliori Vini Italiani 2018. L’uscita dell’Annuario è imminente e, novità di quest’anno, al tomo principale e al Pocket, si affiancherà una versione tascabile «I migliori dei migliori vini italiani 2018» con i vini Top (i 99 punti 2018) e i primi, secondi e terzi classificati per tipologia. Come protagonisti della guida, come grandi pasionari che hanno dedicato la loro vita alla produzione, Luca Maroni pone i produttori vitivinicoli, indomiti e pronti a confrontarsi ogni giorno con difficoltà immaginabili e non, e li premierà raccontandone le unicità.

Alle 21 si apriranno le porte al pubblico e cominceranno le degustazioni e le attività fino alla mezzanotte. Sabato e domenica la manifestazione inizierà il pomeriggio e si chiuderà a tarda notte.

Piccoli concerti di musica jazz e classica, faranno da scenografia alle degustazioni, mentre i partecipanti metteranno in pratica, sperimentando, l’analisi sensoriale che gli verrà illustrata da Luca Maroni. Verranno inoltre accesi i riflettori su «Sorprendentemente Frascati 2.0», una serie di degustazioni aperte a tutti, su prenotazione, ove si scoprirà l’attualità di vitigni come il Cannellino Docg e la grande levatura dei Riserva e delle Bollicine della regione. Novità assoluta di quest’anno, l’area ristoro «Fraschetta», in omaggio alla cittadina ospitante e alla sua tradizione storica. Massimo Grossi, della Comunità degli Osti di Frascati, con le sue ghiotte proposte gastronomiche, sarà anima del corner presso il quale avverranno anche le degustazioni guidate da Luca Maroni.

Info: Le mura del Valadier, via Regina Margherita 23, Frascati; venerdì 3 novembre dalle 21 alle 24 (ultimo ingresso alle 23); sabato 4 novembre dalle 17 alle 24 (ultimo ingresso alle 23); domenica 5 novembre dalle 16 alle 22 (ultimo ingresso alle 21). Costo del biglietto € 15.00 per persona, disponibili anche online. Tutti i laboratori, le degustazioni, il bicchiere e la taschina portabicchiere per l’assaggio sono compresi.