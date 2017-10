A Roma si mangia con lo street food giapponese

Se siete appassionati di cibo giapponese segnate sull’agenda un appuntamento da non perdere. Dal 3 al 5 novembre a Roma, alle Officine Farneto (via Monti della Farnesina 77), arriva per la prima volta in Italia «Via Japan» il vero street food del paese del Sol Levante. Sarà l’occasione per assaggiare piatti e preparazioni tipiche come onigiri, yakitori, takoyaki, tempura e ramen, tutte preparate da chef «sbarcati» nella capitale direttamente dal Giappone. Sarà un unico grande street show che avrà anche l’«ambientazione» di una strada di Tokio, con chioschetti illuminati da luci al neon e le preparazioni dei migliori ristoranti del Paese: Musubiya (Tokyo), Torijiro (Tokyo), Ramen bar akira (Roma), Sushisen (Roma), Jyu-jyu (Hiroshima), Iwai (Kanagawa), Chibo (Nigata), Ichigen (Nigata). L’evento enogastronomico è patrocinato dall’Istituto Giapponese di Cultura e dall’Ente Nazionale del Turismo Giapponese e prevede la performance ai fornelli di sette cuochi, ognuno dei quali preparerà un menu tipico della cultura giapponese.

Per tutti i visitatori sarà possibile partecipare a Masterclass sulle tecniche di preparazione del sushi e sull’ABC del sakè tenute dallo Chef Ken Oda e dal Sake Sommelier Luca Rendina. Accanto all’area food sarà allestita un Sakè Mixology Bar a cura del sakè mixologist Luca D’amato. Inoltre ci sarà un’area per workshop tematici a cura delle aziende giapponesi ospiti, un mercatino giapponese e una kids area con corsi di origami e onigiri.

INFO E ORARI:

Venerdì 3 Novembre ore 18-24

Sabato 4 Novembre ore 12-24

Domenica 5 Novembre ore 12-23

MASTERCLASS “SUSHI: TECNICHE DI PREPARAZIONE”

Venerdì 3 Novembre ore 20.00

Sabato 4 Novembre ore 20.00

Domenica 5 Novembre ore 17.00

Posti disponibili: 25

Quota di partecipazione: 20€

Prenotazione: info@studiofood.it

MASTERCLASS “ABC DEL SAKE”

Masterclass tenuta da Luca Rendina (BereGiapponese), in collaborazione con Konishi, una cantina che vanta oltre 450 anni nella produzione del sake. Assaggio di 3 prodotti.

Sabato 4 e domenica 5 Novembre

1° turno ore 14.00

2° turno ore 18.00

Posti disponibili: 120