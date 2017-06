Vinòforum

Degustazioni dei migliori vini italiani, cene con chef stellati, lezioni di maestri pizzaioli, laboratori e lezioni didattiche. Torna a Roma, in zona Farnesina, la manifestazione Vinòforum, da oggi fino a lunedì 12. I numeri sono da record: oltre 500 cantine presenti, più di 2.500 vini in degustazione, 40 ristoranti, 60 grandi chef, 20 maestri pizzaioli, 20 laboratori guidati da produttori, enologi ed esperti.

Cucina Gourmet. Ben 40 ristoranti differenti, con menu di alta qualità, si alterneranno ogni due giorni all’interno degli spazi di Vi- nòforum. Otto i punti per sera, con un’offerta estremamente variegata: due le postazioni dedicate alla cucina fusion, una quella incentrata sulla cucina di mare, una quella che proporrà essenzialmente carne, due punti "tradizione", dove a regnare saranno in particolar modo le paste, due le postazioni per la regina dello street food, la pizza, sia in versione classica che fritta. Ogni temporary restaurant proporrà 3 differenti portate, per un totale, nei 10 giorni di manifestazione, di circa 120 ricette. Infinite le possibilità di abbinamento con le oltre 2.500 etichette di vino in degustazione.

The Night Dinner. Dieci grandi nomi della cucina, uno per sera, firmeranno 10 cene esclusive, con posti limitati e solo su prenotazione. In abbinamento ai piatti proposti, oltre ad alcune etichette di grande pregio, una delle novità di Vinòforum 2017: cocktail studiati ad hoc e preparati da bartender professionisti. Fenomeno, quello dell'accostamento cibo-bere miscelato, sempre più in voga, capace di regalare piacevoli sorprese anche ai più scettici.

Maestri in Cucina. Dieci incontri per 10 menu a 4 mani all'insegna della contaminazione e della sperimentazione. Nate dalla collaborazione tra Ferrarelle e Vinòforum, le cene vedono la partecipazione di 10 grandi cuochi insieme ad altrettanti maestri pizzaioli del- la Penisola. Gli appuntamenti, anche in questo caso, saranno disponibili solo su prenotazione e con posti limitati.

Vinòforum Academy. Uno spazio dedicato alla cultura del cibo di qualità, pensato per promuovere e approfondire la bellezza della bio- diversità del settore agroalimentare italiano. "Tutto questo e molto altro ancora sarà Vinòforum - spiega Emiliano De Venuti, CEO di Vinòforum - Un evento capace di rinnovarsi a ogni edizione e che quest’anno, oltre al vino, pone in particolar modo sotto i propri riflettori le eccellenze gastronomiche del Paese e il piacere dell’abbinamento. Grazie alla sua formula, capace di coinvolgere tanto l'elemento culturale, formativo e di entertainment, quanto quello business, la manifestazione rappresenta un appuntamento di rito, entrato ormai di diritto nelle agende di tutti gli appassionati e gli addetti ai lavori". Solo negli ultimi quattro anni la kermesse ha registrato un vero e proprio boom di partecipazioni delle aziende (+18% dal 2014 al 2017) e un crescente successo di pubblico (+5%), soprattutto femminile e composto prevalentemente da trentenni.

Orari e info. Dalle 19 alle 24 (fino alluna di notte venerdì e sabato). Biglietto di ingresso 16 comprensivo di calice e carnet da 10 degustazioni di vino. Cene con posti limitati e prenotazione obbligatoria su www.vinoforum.it