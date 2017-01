Zuppe d'inverno

Piatto tradizionalmente povero, che però può diventare straordinariamente ricco di sapore. La zuppa è l'ideale in inverno quando il freddo spinge il corpo a desiderare piatti caldi e soprattutto appetitosi. È un piatto povero realizzato di solito con quello che resta nella dispensa. Verdure, legumi, formaggi, carne, pesce e pane: tutti questi ingredienti, combinati a molti altri, possono contribuire a creare tante e diverse variazioni. Da non confondersi con le minestre. Queste ultime prevedono l'aggiunta di pasta mentre per le zuppe vale la regola dell'ingrediente principale e la possibilità di mischiarlo con pane o crostini, niente pasta né riso.

La regola numero uno è servire il piatto caldo e poi ci sono alcuni trucchi per rendere una zuppa più buona e saporita. Dall'aggiunta di bacon a fette, che va poi abbrustolito e sbriciolato sulla zuppa calda, fino al brodo usato al posto dell'acqua passando per la crosta del parmigiano o del grana che messe a bollire insieme alle verdure rilascia un aroma unico e ricco. E se la cremosità della zuppa non convince provare ad aggiungere qualche goccia di latte che farà da legante tra tutti i sapori e renderà il tutto più vellutato. Latte che è anche il rimedio ideale se durante la cottura si è esagerato con il sale.

Altro suggerimento è servirla con fette di pane abbrustolito o, in alternativa, con i cruton, vale a dire pane in cassetta tagliato a dadini fatti saltare in padella con un filo di olio, uno spicchio di aglio e un trito di aromi misti. Da provare l'aggiunta di erbe aromatiche che andranno fatte bollire insieme agli altri ingredienti dopo averle legate con dello spago da cucina: aiuteranno ad avere un sapore più ricco. Infine lo yogurt per rendere una zuppa più bella da vedere ma soprattutto più buona. Lo yogurt va prima messo in una ciotola ed emulsionato con olio, sale e pepe. Quando la zuppa viene servita nel piatto basta aggiungere un cucchiaio di yogurt salato al centro del piatto e il risultato è garantito.

Ma che tipo di zuppe si possono fare? Questo è il periodo di quelle a base di orzo che è un alimento ideale nelle diete non solo degli adulti ma anche di anziani e bambini. Questo piatto può sostituire un pranzo o una cena ed è perfetto se preparato con brodo di pollo o altri carne bianche. Altra zuppa piuttosto classica è quella a base di cipolle. Tradizionalmente le cipolle devono sentirsi non solo come sapore ma anche come consistenza. L'ideale è aggiungere pane tostato e formaggio.

Particolare è invece la zuppa con gnocchi di polenta che le conferiscono un sapone davvero unico. Una variante al piatto è l'aggiunta di fagioli con guanciale, aglio e peperoncino. Pesce e patate poi sono il connubio perfetto per una zuppa da sapore delicato. E a proposito di pesce e sapori delicati, se alla zuppa si aggiungono i gamberetti diventa un piatto gourmet adatto anche ai più piccoli. Per aumentare il sapore è consigliabile l'uso del timo che può essere usato anche come decorazione.

Tornando ai sapori dell'inverno ecco che la zuppa fagioli e funghi è tra le preferite degli amanti di questo piatto. Anche se si tratta di cibi molti diversi legano infatti bene tra loro soprattutto se sono accompagnati dal pane. Infine un'ultima ricetta prettamente invernale: zuppa a base di zucca e curry, che va servita molto calda.