Raffaello Tonon e Luca Onestini alla conquista del Grande Fratello Vip. Gli Oneston, soprannome assegnato dagli utenti di Twitter che seguono il reality show di Canale 5, animano gli ultimi giorni con buffi sketch e tormentoni. Poi ci sono le Ivanellis con Ivana che quasi surclassa Giulia De Lellis, Daniele Bossari che incassa i complimenti di Alessandra Amoroso e la troppo sottovalutata Aida Yespica. Il clima è disteso: alla finalissima sono approdati quasi tutti i preferiti dal pubblico. Lunedì 5 settembre il GF Vip chiude con un'ospite di casa: Belen Rodriguez.

"L’asfaltata"

Raffaello Tonon, tutto bon ton e dissacrazione, ha trovato in Luca Onestini la sua spalla. Si punzecchiano e si prendono cura uno dell’altro. Tonon detto Fuffy placa l’energia da Gatorade di Luca detto Bomber e il giovane romagnolo svecchia l’uomo che “ho sorriso alla vita più di quanto la vita abbia sorriso a me”. Entrambi uomini complessi, che non si fermano all’apparenza delle cose. Tonon è puntiglioso sul lavoro e lunedì sera l’ha dimostrato mettendosi apertamente contro Malgioglio: “L’ho sempre difeso quando è stato attaccato. Alcune settimane fa gli giunse voce che credevo mi avrebbe nominato e lui venne da me dicendo devi stare supertranquillo non ti nominerò mai, mai. Stasera mi nomina quando c’è un'Ivana con cui non ha mai legato. Sono profondamente deluso perché va bene che ci siano le malgiogliate e il malgioglianesimo, ma fino a un certo punto”. Il paroliere si tramutò in una sfinge e trovò porto sicuro in un ostinato silenzio. Tonon è convinto (a ragione) che Malgioglio e Ignazio Moser si erano messi d’accordo per dividere gli Oneston. La stessa sagace irriverenza la riserva a Luca. Ieri notte al microfono salutava il GF: “Buona notte gioia mia, grazie di tutto”, Luca che ormai si è piazzato nel letto di Tonon: “Grazie mille anche a te”. “Ma non sto dicendo a te, imbecille…”. Subito dopo si sente: “Luca se devi parlare indossa il microfono”, scatta l’indole protettiva di Tonon: “Nani, ma tu non avevi da fare?”. E il GF: “E allora tu vieni subito in confessionale”. “C’è da combattere, però Luca è adorabile” chiosa Raffa. Bastone e carota.

"Giustizia è fatta"

Luca Onestini non meno acuto di Tonon: l’assioma tutto muscoli-niente cervello non lo rappresenta (tanto da essere indicato come il grande stratega). Ha espresso il suo pensiero all’amico: “Qui, siamo all’interno di una comunità e vedi il carattere e comportamento delle persone, vedi chi fa amicizie di comodo, chi si organizza in gruppo contro una persona, chi viene emarginato perché scomodo, vedi gli accordi sottobanco e poi menomale c’è una piccola percentuale di verità, lealtà e trasparenza che alla fine è stata premiata perché sono arrivate in finale le persone che più meritavano. Ma è successo perché qui c’è la giustizia, che è l’occhio del pubblico, nella vita non è così”.

"The Boss"

Daniele Bossari ha ottenuto un successo strepitoso. Il GF Vip lo ha rilanciato come persona e come personaggio, rappresentante di una tv non urlata. Una volta fuori dalla Casa lo aspetta il matrimonio: “Quando ho visto Filippa ho sentito salire il desiderio forte, intenso che è quello dell’amore. Volevo stare con lei. Non mi aspettavo l’anello e non mi aspettavo di fare la proposta, anche se in testa avevo tutto in mente. Mi sposo perché lo sento ma mai e poi mai avrei pensato di farlo qui. Mai". La Lagerback, che sembra uscita da un dipinto di Renoir, ha rivelato in un’intervista al settimanale Chi: “Ha passato un brutto periodo, era caduto in depressione. Aveva paura di buttarsi in quest’avventura”. Il tempo dirà se è un homo novus.