Sono tre le donne rimaste in gioco al Grande Fratello Vip. Le due finaliste Giulia De Lellis e Aida Yespica e Ivana Mrazova. Fra gli uomini, solo Daniele Bossari è in finale. Gli Oneston, Luca Onestini e Raffaello Tonon, Lorenzo Flaherty, Malgioglio e Ignazio Moser si contendono semifinale e finale. Tonon ha capito tutto: “Mi sembra di far compagnia ai finalisti”. Conosciamo meglio le tre donne.

I ritratti

Giulia De Lellis è la prima finalista della seconda edizione del Grande Fratello Vip. Entrata nella casa circondata da un’aurea di scetticismo però col passare dei mesi ha saputo riscattare l’immagine di saccente donna vissuta. Nata a Ostia 21 anni fa, è figlia di genitori separati ed è legatissima alla sorella maggiore. Vive con il fidanzato tra Milano e Verona. Ha conosciuto la notorietà grazie al programma UominieDonne dove corteggiava il tronista Andrea Damante. Quel “trono” ebbe gran seguito. La De Lellis conquistò un piccolo esercito di fan, le famose “bimbe”, e divenne influencer. Sui social Instagram e Twitter conta su 1,8 milioni di seguaci.

Capelli neri fino alle spalle, 1,60 m di statura, 49 kg di peso, fisico mingherlino. Per pubblicizzare beveroni e costumi però ha fatto un tagliando dal chirurgo: seno e labbra sono stati gonfiati ma in maniera armoniosa. Il fidanzato, dj di Verona, ha partecipato alla prima edizione del GF Vip ma tutti si ricordano di quando lei si precipitò in casa per dire ad Asia Nuccetelli: “Restituisci la maglietta e vai a giocare un po’ più in là”. Ha una gran passione per la moda tanto da esser definita “influencer o esperta di tendenze”. Ci sono poche cose che la disturbano, per il resto le scivola tutto addosso. Ha iniziato con gaffe a ripetizione sui gay e sui malati, ha risposto tono su tono ad Alfonso Signorini e ha rivelato una grande ignoranza. Non conosce l’italiano, la storia, la geografia, la musica (su Marcella Bella: “Ma chi è?”) mica fisica quantistica e ingegneria aerospaziale. Amata da metà social e odiata dall’altra metà. Sembrava spacciata. E invece, a suon di smangiucchiamento d’unghie ed eliminazione delle doppi punte, si è ritagliata il suo posticino al sole: “Il mio GF l’ho vinto perché mi sono fatta conoscere per quello che sono veramente”. E’ vero. Quando la De Lellis dà libero sfogo alla “bimba” di 21 anni che è in lei risulta buffa, simpatica e schietta. Ha raccontato per filo e per segno la storia d’amore con Andrea, cosa gli ha detto, quali sorprese si sono scambiati, l’affinità sessuale (“una chimica pazzesca, lo facciamo cinque volte a settimana”), tutte le minuzie della vita quotidiana, quante volte mangiano, quante volte fanno la spesa. Tutto ripetuto in loop più e più volte. Finché i coinquilini stremati non sono stati in grado di recitare la storia a memoria. La discreta faccia tosta della De Lellis non va scambiata per strafottenza. E’ grezza ma di buon cuore. In casa ha stretto amicizia con Ivana, l’unica non inquadrata dall’occhio insistente del GF. Un legame sincero, un’amicizia nota come “Cicciaaa”. Di recente si è avvicinata anche a Luca Onestini: “Promettimi che fuori ci vedremo tutti e tre”. Giulia ha dichiarato che se dovesse vincere donerebbe il premio a un’associazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.

Aida Yespica

Modella, showgirl e attrice nata a Barquisimeto, in Venezuela, 35 anni fa. Alta 1,73 cm, fisico definito e slanciato, ha uno sguardo magnetico e un’eleganza innata. Ha ammesso di aver ritoccato naso, bocca e seno. Al Grande Fratello Vip ha mostrato un’Aida inedita, molto lontana dalla ragazza che berciava e tirava i capelli ad Antonella Elia all’Isola dei Famosi. Aida è segnata dalle sofferenze della vita, non le esibisce ma le nasconde con riservato pudore. Abbandonata dalla mamma quando era piccola, è cresciuta con il padre scomparso quando era ancora giovane. Dopo aver messo da parte i soldi per arrivare in Italia ha iniziato la carriera nello showbiz. Lanciatissima fino al 2008 quando nacque il figlio Aron avuto dall’allora calciatore della Roma, Matteo Ferrari. La depressione post partum la allontanò dalla tv. Nel 2012 si è sposata con un avvocato venezuelano ma si è separata dopo un anno. Attualmente frequenta l’imprenditore napoletano Giuseppe Lama.

Il Grande Fratello ha messo alla prova i loro sentimenti. Aida ha baciato Jeremias ma si è pentita. Lui l’ha lasciata e poi ha fatto marcia indietro. “Ora voglio pensare a me. Ho sempre finito una storia e iniziato un’altra” è stato il commento di Aida ai messaggi d’amore riparatori di Geppy. Nella casa più spiata d’Italia, la bellissima sudamericana è stata tra le poche a mettere ordine ed essere parca di confidenze. Ha centellinato il suo privato concedendo poco al gossip da copertina. I concorrenti, prima non l’hanno capit (ha superato 4 nomination), poi l’hanno apprezzata e stimata. Soprattutto Daniele Bossari con il quale condivide la SPA da finalista. La forzata convivenza a due ha permesso alla Yespica di sfogarsi e liberarsi delle ombre del passato. Una donna delicata. Ci teneva tantissimo ad arrivare fino in fondo. Non vincerà però ha fatto una gran bella figura.

Ivana Mrázová

Ivana è nata nel 1992 a Vimperk nella Repubblica Ceca. È alta 1,75 cm, occhi azzurri e caldi, sorriso fresco da bimba, capelli biondo scuro. Durante la prova della “linea della vita” ha rivelato di essere nata con una malformazione al cervello e di aver rischiato di morire a pochi mesi, poi hanno trovato “un medico bravo, bravo”. Ha partecipato a Sanremo 2012, stessa edizione di Belen che mostrava la farfallina. Modella e testimonial di brand importanti, nel Grande Fratello Vip doveva essere la classica pedina degli scacchi. E invece, superata la prima nomination, ha scalato posizioni fino a diventare una delle preferite da chi guarda il programma. Per il GF è la donna invisibile. Semplicemente non esiste. Ilary Blasi e Alfonso Signorini non sono interessati alle sorti della giovane ceca. Quando le rivolgono la parola è per dire “ti sei nascosta”. E invece, il popolo di Twitter la trova adorabile tanto da farla entrare in tendenza con l’hashtag #ivanainfinale. Ha stretto un’amicizia sincera con la De Lellis, si cercano, si vogliono bene, ma non è sua succube. Si chiamano “ciccia” e si sostengono l’una con l’altra. Si fa rispettare e amare. Ivana vive quest’avventura spensierata e incosciente: disegna meravigliosamente bene, cucina a notte fonda per tutto il gruppo, osserva e non giudica, scherza e mangia come un camionista.

Genuina, “infantile” e al tempo stesso sempre principesca. Sembra uscita da una fiaba. Mai una volta che sia stata volgare e di occasioni ne ha avute. I telespettatori l’hanno scoperta e amata perché non ha ceduto a teatrini organizzati. Ignazio, prima di scoprire l’amore a due ante con Cecilia, ci ha provato in tutti i modi. Ivana lo ha allontanato con garbo: non si è mai dimenticata il fidanzato, l’imprenditore italiano Alessandro Allevato, 30 anni. L’incantevole ceca dall’animo puro (per ammissione dei coinquilini) detiene il record di messaggi: ha ricevuto bene 13 aerei.