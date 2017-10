Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: dal Grande Fratello al Grande Feuilleton. Proprio come in un romanzo d'altri tempi, la storia d’amore va avanti a episodi. Non su un quotidiano o su una rivista ma in televisione, 24 ore al giorno. Ogni volta si aggiunge un tassello che rende più ingarbugliato l’intreccio. Per questo domani sera il fidanzato dell'argentina, Francesco Monte, è pronto a entrare nella Casa di Cinecittà per ricordare a Cecilia che esiste. Inoltre nel corso della nuova puntata del reality di Canale 5 ci sarà una doppia eliminazione.

A letto insieme

Cecilia e Ignazio parlavano distesi sul medesimo letto, lei sotto le coperte, lui fuori. Occhi languidi dell’argentina e coccole del ciclista. A un certo punto Nacho dice: “Sai fuori dal letto fa freddino, mi devo alzare, sento freddo”. Lei prende un cuscino lo mette in verticale sotto il piumone e risponde: “Vieni sotto le coperte”. Ignazio inizia a sentire caldo, molto caldo e bisbiglia: “Ci mettiamo nei pasticci”. Non una, ma tre volte. Occhi sgranati di Cecilia davanti a quello che a tutti gli effetti sembra un due di picche. Moser si alza e se ne va e Ceciu prima si sfoga con il fratello (“ho sempre bisogno del parere di qualcuno per capire se sto facendo la cosa giusta”) e poi va in confessionale a parlare con la psicologa. Teatrino o realtà? E nel caso chi ha perso la testa per chi? Sull’argomento gli internauti si dividono: per molti sono due burattini consapevoli di essere manovrati dal GF Vip, per molti altri Cecilia ha preso una sbandata, come testimonierebbero i suoi dubbi manifestati ripetutamente, mentre per Ignazio sarebbe una delle tante conquiste.

Intanto Jeremias, che all’inizio lanciava occhiatacce saettanti, prova a non cedere alla novità. Quando ieri sera lo hanno chiamato in Confessionale, ha urlato: “Non posso, mi trombano la sorella”. Ieri sera un altro episodio del feuilleton italo-argentino. Giulia De Lellis (che non sa nulla delle presunte corna di Damante) ha richiamato all’ordine la più piccola dei Rodriguez. L’esperta del niente le ha fatto la morale: “Ricordati che sei entrata fidanzata” e l’altra: “Sono confusa ma so quello che voglio, tranquilla ciccia”. Poco dopo Ivana rimbocca le coperte a Ceciu e Ignazio che in precedenza le aveva fatto una proposta: “Possiamo dormire qui fuori”. Nemmeno avesse avuto una sfera di cristallo anche Simona Izzo, (sesto senso da mamma) lo scorso 25 ottobre, twittava: “Cecilia mia, ricordati che al di là del muro c’è un ragazzo che ti ama”.

Cecilia mia, ricordati che al di là del muro c’è un ragazzo che ti ama #GFfvip #CeciliaRodriguez — Simona Izzo (@SimonettaIzzo) 25 ottobre 2017

La notte ha portato consiglio? Risveglio difficile per Cecilia

Il Grande Fratello Vip mette solo canzoni d’amore, scovano perfino uno dei pochi brani tristi (ma straordinario) di Jovanotti: “Tutto l’amore che ho”. La Rodriguez piange, piange, piange. Lacrime copiose e confessioni sotto le coperte con un appiccicoso (per i telespettatori morboso) Jeremias: “Cioè veramente io sono impazzita!”; “Lo so, lo so, Ceci” risponde quello. A metà mattina, lei piange ancora, Ignazio prima la ignora e poi le dice: “Cosa c’è? Dai vieni qui vicino a me”, ma l’argentina rifiuta e esclama: “Dove vado? Dove vado per stare sola?”. Finisce in un angolo vicino alla porta rossa con il fratello che le sussurra: “Dai, ci sono cose che non dipendono da noi. La puoi salvare…”.

Il colpo di scena

Jeremias lascia il posto a Aida, Giulia e Ivana che provano a capire perché piange. La De Lellis ovviamente sa cosa dire ma Cecilia la stoppa: “No, non è per questo”. La romana insiste sulle idee confuse e di nuovo: “No, no, non è come dici. Ho le idee chiarissime, non è quello che pensate. Vi sbagliate, vi siete fatte delle idee che non c’entrano. Ecco perché non voglio parlare con nessuno”. E infine: “Voglio uscire e vederlo. Lei (Veronica, ndr) mi ha detto vedo che è un periodo delicato,segui il tuo istinto. Mi dispiace quello che si vede fuori, quello che è sembrato”. Lacrime di coccodrillo o sincero pentimento? La De Lellis poi corre da Ignazio: “Finora non avete fatto chissà che.. non è successo niente (anche se poi sottovoce dice qualcosa). Certo se fossi stato il mio ragazzo, non l’avrei presa bene, non avrei aspettato lunedì, avrei già scavalcato la recinzione”. Moser ridacchia e replica: “Vorrei andare da lei ma non so cosa dirle”. Il frullatore amoroso non ha smosso di un centimetro Francesco Monte. Il modello tarantino continua a volare alto come un gabbiano, al di sopra di tutto e di tutti dichiarando: “Quella di Cecilia non è una crisi sentimentale, è un disagio esistenziale su cui si è già soffermata in passato”. In realtà, tace per contribuire agli ascolti di domani sera quando entrerà nella casa per l’impedibile chiarimento. Si prevedono stracci e randellate per Moser.

La "schiacciata" vincente di Veronica Angeloni

Sabato alcuni concorrenti della casa sono stati colpiti e affondati dalla pallavolista che in un video non ha risparmiato frecciatine: “Malgioglio pettegolo, Ignazio delusione, Luca stratega e finto, Cecilia confusa” (innescando il suo straziante pentimento-ripensamento). Parole affettuose solo per Ivana e Giulia: “Fidatevi del vostro istinto e non di tutti”. Luca Onestini l’ha presa malissimo: “Un’altra che non dice le cose in faccia, aspetta di andare fuori e così influenza…”; Cristiano Malgioglio brucia di rabbia e stamane è tornato sull’argomento con Luca: “Pettegolo io? Mai! Non è una cosa che mi appartiene. Sono pettegolo io? Dimmi, ho mai parlato male di qualcuno? Se qualcuno non mi piace lo dico come hanno fatto tutti. Perché, gli altri non hanno espresso la loro opinione? Io sono Cristiano Malgioglio, ho una mia carriera, una mia storia, qui sono venuto solo per divertirmi, è un gioco. Adesso basta, non ho più niente da dimostrare. Voglio andare in nomination e uscire. Lei è stata scorretta. Divento una iena e la faccio star zitta in due minuti. Per me il GF Vip è finito, vado a casa”. Anche Ignazio Moser è apparso molto turbato, si sentivano le rotelline del cervello girare vertiginosamente. Forse ha realizzato che la sua figura non si sta stagliando tre metri sopra il cielo. In tanti temono la doppia eliminazione. Non proprio una sorpresa visto che i concorrenti hanno già fatto i conti e se l’aspettano.

Rodriguez Family

I Los Rodriguez sono al centro dell’attenzione e la maggior parte dei telespettatori non gradisce. Il salvataggio di Jeremias ha sollevato molte perplessità, qualcuno ha commentato sotto il profilo Instagram di Belen Rodriguez: “Quanto hai pagato per fare stare in casa tuo fratello? Pensi che il pubblico sia scemo? Lo abbiamo capito! Te lo comunico”. La showgirl diventa un caimano yacaré della Pampa quando si toccano i fratellini e all’accusa replica: “Quando il televoto è pilotato, cosa che non si può più manco fare dopo gli scandali venuti fuori tempo fa, il vincitore straccia l’avversario. Qua uno ha vinto per il 2%. Prima di parlare di cose che non sapete pensateci due volte”.