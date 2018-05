Luigi Favoloso rimpiange Nina Moric e supplica il Grande Fratello

"Voglio vedere Nina Moric". Sembra quasi pentito Luigi Favoloso che, nel confessionale del Grande Fratello 2018, si sfoga dopo la rottura con la sua compagna andata in onda durante la puntata serale del reality show condotto da Barbara d'Urso. "Io dovrei parlare con Nina, non ce la faccio più" racconta in un video inedito trasmesso a "Pomeriggio Cinque". "L'ultima cosa che so - aggiunge - è che lei mi ha scritto un messaggio romantico" racconta il militante di CasaPound.

Dopo il feeling scoccato tra Favoloso e la bella Patrizia Bonetti (eliminata troppo presto dal gioco) la modella croata ha lasciato il concorrente del GF15 con un post su Instagram. Adesso il 30enne supertatuato di Torre del Greco è triste e preoccupato e supplica il Grande Fratello: "Vorrei uscire e trovare la donna che pensavo della mia vita, se la trovassi sofferente non me lo perdonerei. Se la riuscissi a vedere anche solo per due minuti so che non sarebbe un incontro freddo".