Bullismo nella Casa del Grande Fratello, la vendetta di Malgioglio

La vendetta di Cristiano Malgioglio ha le ore contate. Questa notte l'opinionista del Grande Fratello 15 ha postato su Instagram un piccolo video mentre ritornava a casa confermando che sarebbero stati presi provvedimenti contro i concorrenti del reality ormai fuori controllo: "La mia nottata mentre si rientra in Hotel cantando una bellissima canzone brasiliana @grandefratellotv

@barbaracarmelitadurso Domani provvedimenti per gli inquilini della casa. Non vedo l'ora... e l'ora si avvicina. Buona domenica amici di Instagram".

Il countdown sta per terminare e gli inquilini non si sono resi conto della gravità dei loro atteggiamenti con Baye Dame che afferma: "Se Barbara mi caccia, usciamo tutti per protesta".