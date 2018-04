Grande Fratello, risveglio choc: Aida Nizar si ribella al branco e va alla riscossa

Risveglio ad alta tensione per il Grande Fratello. Aida Nizar promette vendetta per le lacrime di ieri sera e si ribella alle angherie dei coinquilini buttando all’aria il caffè di Luigi Favoloso che replica: “Stasera le faccio il c**o”.

"IL PIANTO DI AIDA DI IERI QUALCUNO LO PAGHERA ,LO GIURO! " #gf15 pic.twitter.com/Vw4Hrrkzwm — Cosimo Cortese (@Cosimo_Cortese) 28 aprile 2018

Nemmeno il tempo di accendere le luci che Aida inizia a saltare, ballare e cantare sul letto. Felice e sorridente come se poche ore prima non fosse successo nulla. Luigi Favoloso, Danilo Aquino e Baye Dame l’hanno guardata in modo indispettito per non essere riusciti a piegare la sua lucida follia. Aida rivolta alla telecamera ha detto: “La rabbia e il pianto di ieri qualcuno lo pagherà, lo giuro. Aida è in Italia e le persone cattive andranno via una a una. Il mio pianto qualcuno lo pagherà. In Spagna si dice che chi ride ultimo ha la risata migliore”.

Favoloso, il capo del branco, ha commentato acido: “E ieri mi avete fatto restituire l’agendina, bravi! L’avremmo tenuta sotto controllo, bravi”. Peccato che avesse negato di averla avuta chiedendo perfino l’intervento del GF. Poco dopo, Aida è tornata in camera e per andare verso l’armadio ha dato un colpo alla mano di Luigi rovesciando la tazza di caffè. E’ scoppiato un putiferio: “Lei se ne deve andare perché questa è violenza”, ha detto Luigi aizzando i suoi seguaci e fomentando la vigliaccheria del branco. Simone Coccia ha riferito: “A Baye ha appena detto "lavati che puzzi", fa una doccia. Siete stati bravi a non reagire perché ora passa dalla parte del torto” e il romano: “Può dire quello che vuole non farò più il suo gioco”. Non si sa come, la frase è poi diventata: “Lavati che puzzi, torna in Senegal”. E nessuno ha però citato la frase di Baye: “Aida ti puoi lavare il c**o che ti puzza per favore?”.

Veronica Satti ha cominciato a sclerare: “Io me ne vado, sto male. Non mi calmo, bastaaa, voglio che entri mia mamma” e Lucia: “Lascia stare è una cretinaaa”. Alberto Merzetti ha cambiato idea: “Questa guerra la fa da sola, questa non è la mia idea di pace. Non mi ringrazia nemmeno, meglio i cani che almeno sono fedeli”. In realtà è stato Luigi a manipolarlo come ha rivelato ai coinquilini: “Ho fatto capire ad Alberto che è stato raggirato, gli ho detto "ti sei rovinato il tuo GF, sei la sua spalla, nemmeno ti inquadrano più. All’idea delle telecamere che non lo riprendevano è impazzito e mi ha risposto "mi hai aperto la mente". Ma dico io: chi può volerle bene? E’ brutta come la fame in Uganda. E’ ancora qui dopo quello che ha detto e fatto, ma la frase su Baye non passa, "puzzi torni in Senegal" è una frase razzista. Stasera le faccio il c**o”. Secondo tutte le donne della casa, la rabbia di Aida, rimasta sola in giardino, non è giustificata.