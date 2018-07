Arte e musica sfilano in via dei Greci

Proprio nel cuore di Roma, in via dei Greci a due passi da Piazza di Spagna, si è tenuta la III edizione di “Arte & musica-Flowers 2018”, l’evento più gettonato dell’estate in fatto di eleganza, gusto e stile fortemente voluto dal famoso HairStylist Michele Spanò ideatore dell'evento. Una kermesse innovativa caratterizzata da un vasto défilé di abiti, borse, scarpe, gioielli, costumi e accessori. Un originalissimo tappeto verde brillava come passerella in una scenografia ricca di composizioni floreali illuminata da suggestive candele che creavano un'atmosfera da sogno.

Dieci gli stilisti che hanno presentato le loro creazioni in questa serata magica: Fabiana Gabellini; Isabell Q Fashion Shoes; Nicola Isidori; Vesti l’Arte; Gioielli DOP; Giovanni Pallotta; Francesca Anastasi Sublime; Emilio Ricci e Gabry Mesio. Tutti brand rigorosamente Made in Italy. Non sono mancate esibizioni canore: Serena De Bari, in apertura dell’evento, che ha spiazzato il pubblico con la sua incredibile voce; il giovane cantante Michelangelo Vizzini, la bella e brava Marzia Maggioli. Meraviglioso, in fatto di danza, il ballo effettuato da EgonPolzone e davvero speciale la performance del piccolo Francesco Tirocchi.

La serata è stata simpaticamente aperta dal duo comico I brutti di bosco, Antonio Delle Donne e Simone Esposito, speaker di Radio Italia Anni '60. A condurre l’evento i fantastici Simone Ripa e Giada Giacomoni. Madrina l’affascinante Milena Miconi con abito floreale in tema con l'evento che, insieme a Matteo Costantini, vicepresidente del I Municipio, ha dato inizio allo spettacolo con il famoso taglio del nastro.

Erano presenti una miriade di testimonial e personaggi appartenenti al mondo della cultura, della musica, della moda e dello spettacolo come il manager Luca Venturi, la giornalista Paola Zanoni, la conduttrice Alessandra Casale, l’attrice Ira Fronten, l’attore Michele Fazzitta, il modello e volto più bello d’Italia 2017 Giuseppe Ricciardi, la modella e pittrice Valentina Roma, la fotomodella Isabell Di Rienzo, la pittrice Ester Campese, il regista Alessandro Di Filippo, il fotografo Rosario Pagano di web Tv studios e moltissimi altri. Grazie al prezioso supporto e alla presenza sull’evento di Radio Italia Anni '60 di Alberto Polifroni.

L’obiettivo principale dell’iniziativa è stato quello di valorizzare, abbellire e dare lustro alla stradina famosa per “l’Arco dei Greci”, al Conservatorio della celeberrima Accademia di Santa Cecilia ed alla vicina e ben nota via del Babuino. Si è svolta, poi, a fine serata una vendita di capi e accessori dove una parte dell’incasso è stato devoluto alla Comunità di Sant’Egidio per contribuire a regalare un giorno di festa ai meno fortunati della città. Per concludere in bellezza il direttore artistico Michele Spanò ha fatto il suo ingresso in passerella su una carrozza con alcune delle modelle e ha dato spettacolo effettuando delle acconciature floreali davanti allo stupore di tutti i presenti.