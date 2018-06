Wanda Nara ricoperta di insulti per la foto choc

Wanda Nara "aggredita" da un hater su Instagram. La moglie e manager di Mauro Icardi ha pubblicato nelle storie del suo profilo social alcune foto della figlia più piccola Isabella e a seguire una foto choc: un feto nelle mani di una donna e la scritta "aborto sì o no" come un sondaggio. L'iniziativa non è piaciuta a molti utenti, una donna in particolare le ha scritto: "Che tristezza una madre e una moglie che parla così dei bambini". E poi ha iniziato a ricoprire di insulti Wanda e i figli.