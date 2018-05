Dal video hot al bacio, la versione di Elena Morali e Marco Ferri non convince

Elena Morali e Marco Ferri hanno iniziato quello che non era cominciato all'Isola dei Famosi? Sì, no, forse. Ospiti di Barbara d’Urso a "Pomeriggio Cinque" hanno smentito il video hot che gira in rete, ma non hanno risposto sul primo bacio.



Elena Morali ha lasciato il comico Scintilla con il quale era prossima alle nozze dopo tre anni di fidanzamento ma nega che dietro ci sia Marco Ferri anche se ammette: “Fisicamente mi piace molto, è un bellissimo ragazzo e sono legata a lui. Il video hot? Solo un fermo immagine di un video musicale”. Più serioso Marco: “Smentisco anch'io. Era una bufala messa in rete per farla diventare virale. Credo di non essere la ragione per la quale Elena si è lasciata con Scintilla. E l’ho rispettata anche quando si è confidata con me e mi ha detto che c’era un po’ di crisi. Le ho detto di fare chiarezza con lui e con se stessa. Noi avremmo vissuto il nostro rapporto giorno per giorno e poi se ne sarebbe riparlato”.

La d’Urso indaga sul primo bacio, ma l’ex isolano è irremovibile: “Non mi espongo, ma se ci fosse stato non lo direi. Per quanto sia bellissima non ricordo nessun bacio”. Elena ammicca, ride e fa intendere che qualcosa sia scoccato ma poi gela tutti: “C’è solo una bella amicizia, dà tanto come amico”.