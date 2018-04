Charlotte Casiraghi sposa Dimitri Rassam, la principessa ha detto sì al produttore

Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam presto sposi. La figlia di Carolina di Monaco ha accettato la proposta di matrimonio del produttore cinematografico figlio della splendida attrice francese Carole Bouquet. Il settimanale "Oggi" ha rivelato che le nozze si svolgeranno in estate e i riti saranno due: civile a Montecarlo e religioso in Italia.

La bellissima ereditiera del Principato di Monaco non ha ufficializzato il sì, ma i fiori d'arancio sono dati per certi dalla rivista italiana: "L'annuncio ufficiale? Non c’è fretta: anche quando la rampolla restò incinta di Raphaël, frutto dell’amore con il comico Gad Elmaleh, furono i tabloid a rivelarlo, non il Palazzo. Il rito religioso dove se non qui da noi in Italia, così importante per lei e la sua famiglia?".

Una location potrebbe essere il Lago Maggiore dove il fratello sposò Beatrice Borromeo oppure la tenuta da sogno di Carole Bouquet a Pantelleria. Charlotte è madre di Raphaël, mentre il futuro sposo, Dimitri Rassam, ha avuto la piccola Darya dalla prima moglie Masha Novoselova. Insieme da inizio 2017, rappresentano il classico esempio di famiglia allargata. Sono stati fotografati a Los Angeles, in vacanza al mare, nella villa siciliana per i 60 anni della Bouquet e anche sul red carpet del Festival di Cannes.