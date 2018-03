Luca Onestini e Ivana Mrazova stanno insieme da pochi mesi ma il loro rapporto ha basi molto solide. L’ex tronista, travolto dal successo dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip 2, ha rilasciato un’intervista al nuovo settimanale “Uomini e Donne Magazine” in cui ha parlato dell’ex Soleil Sorge e della fidanzata Ivana: “Mi dà serenità, siamo andati a convivere”.



Sull’esperienza al reality show di Canale 5 ammette: “Mai avrei potuto immaginare qualcosa di simile, come d’altronde è stata inaspettata la mia partecipazione al reality stesso. Tante volte mi sono chiesto come mai mi trovassi all’interno di quella casa accanto a personaggi così noti al mondo dello spettacolo. Quello vero. Figuriamoci, poi, quando uscendo ho scoperto tutto l’affetto del pubblico. Il calore delle persone è stata forse la cosa che mi ha più stupito e che tuttora continua a farlo, come se fosse la prima volta”. Spende poche parole per l’ex fidanzata Soleil, conosciuta al Trono Classico di “UominieDonne” e che lo ha lasciato mentre era al GF per l’altro tronista Marco Cartasegna: “Con Soleil ero felice, ero convinto che anche lei lo fosse, invece è finita male… meglio così”.

Meglio perché Luca ha conosciuto la dolcissima fidanzata, la modella ceca Ivana, proprio all’interno del GFVip (coincidenza volle che entrarono mano nella mano pur non conoscendosi): “Abbiamo aspettato un po’ ad annunciare il nostro amore perché tutti dopo il reality si aspettavano la favola. Mi sembrava di rivivere Uomini e Donne. Dovevo capire se ne valesse la pena. Con Ivana volevo essere sicuro. Sì, ci amiamo. La convivenza? E’ venuta in maniera spontanea e procede benissimo. E pensare che non era nei piani. La prima volta che sono andato a casa sua dovevo restare solo due giorni, ma alla fine mi sono “asserragliato” dentro il suo appartamento e non sono mai più tornato a casa. Insieme è tutto stupendo. Avendo già convissuto all’interno del GF Vip è stato semplice, senza sorprese o timidezze. Avere la fortuna di potermi addormentare e svegliare al suo fianco è la cosa più bella che ci possa essere”.



Onesto si racconta a cuore aperto e nel suo cuore c’è anche Raffaello Tonon, insieme al quale conduce un programma radiofonico su Radio Zeta: “Ci lega una forte amicizia. Siamo come il gatto e la volpe, ma non ho ancora ben capito chi dei due sia chi”. E a maggio uscirà un libro sulle loro avventure.