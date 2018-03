Quando si parla di Al Bano Carrisi, il classico “due cuori e una capanna” diventa “tre cuori e una tenuta a Cellino San Marco”. Lui, lei e l’altra. Laddove per “altra” chiunque è libero di scegliere una tra Romina Power e Loredana Lecciso. Dopo l’ultimo faccia a faccia è ancora crisi.

La saga infinita registra un nuovo capitolo e a raccontarlo è il settimanale “DivaeDonna”. Al Bano e Loredana si sono incontrati in un albergo di Milano, ma a quanto pare non è scoppiata la pace. “Da una parte c’è il leone di Cellino San Marco che con il suo carattere forte e l’orgoglio da uomo del Sud farebbe fatica a perdonare a Loredana un gesto così clamoroso come la fuga da casa e dall’altro c’è una donna innamorata che ogni giorno deve fare i conti con le proprie insicurezze e con un nome di peso come quello di Romina” scrive la rivista di gossip.

Sempre secondo “Diva e Donna” non c’è alcun ritorno di fiamma tra i due ex coniugi, ma è anche vero che “lui, da qualche tempo, non fa più dichiarazioni pubbliche d’amore alla Lecciso: preferisce i silenzi. Il chiarimento c’è stato, ma manca ancora qualcosa per archiviare la crisi anche se lei ha fatto dietrofront ed è tornata a casa in Puglia” scrive il giornalista Giorgio Michieletto. Al momento, dunque, è ancora crisi e Al Bano presto sarà in tour con Romina Power. Torneranno a esibirsi in Germania. Ci attendono nuovi colpi di scena.