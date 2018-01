L'allontanamento da Loredana Lecciso, l'eterno amore per Romina Power. Al Bano e le sue donne fanno parlare l'Italia, ancora di più dopo l'intervista che il cantante di Cellino San Marco ha rilasciato a Maurizio Costanzo in cui racconta un presente sentimentale incerto, un passato che non riesce a cancellare e un futuro ancora da decifrare. Un mosaico in cui come tasselli ancora da collocare arrivano gli enigmi social di Romina. "E' tutto un bla bla bla, tutti parlano e nessuno sa", ha scritto la cantante su Instagram con copioso utilizzo di faccine che ridono fino alle lacrime.

Cosa vuole dire la compagna per tanti anni sul palco e nella vita di Albano Carrisi in arte Al Bano? Sullo sfondo anche la notizia, pubblicata da Oggi, di una separazione tra la Lecciso e il cantante. La scintilla sarebbe stata il servizio fotografico di Capodanno che ritraeva Romina e Al Bano insieme per i mercatini di Natale in Germania. "Tutti parlano e nessuno sa. È tutto un bla bla bla più bla bla bla...", dice la Power.