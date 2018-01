Niente di nuovo, ma la bella conferma che Luca Onestini e Ivana Mrazova sono una coppia innamoratissima. Ad aggiudicarsi le prime foto sexy e bollenti dei due ex concorrenti del Grande Fratello Vip, è stato il settimanale Chi domani in edicola. I due giovani hanno rilasciato un’intervista alla rivista diretta da Alfonso Signorini parlando di progetti personali e lavorativi. Ecco alcune anticipazioni.

Luca Onestini, il bel bolognese giunto secondo al GFVip, ammette: “Mi sono accorto di amarla durante le vacanze natalizie, non ci siamo visti per due settimane e mi è mancata. Lì ho capito che dovevo prendermi quel pezzetto che completava la mia vita: Ivana”. E i fan lo avevano capito dalle storie di Instagram: ogni sera una canzone dedicata alla bella modella con tanto di cuore rosso.

Anche Ivana, che domani debutterà in tv con 90 Special, si lascia andare: “Luca è super romantico e non conoscevo questo suo aspetto. Io e lui non abbiamo tempo da perdere, insieme abbiamo un desiderio: diventare genitori entro i 30 anni. E io voglio due figli”. Non è da meno il fidanzato: “Sono cresciuto con il valore della famiglia, non voglio arrivare a 40 anni per diventare papà. Entro i 30 si porta a casa il risultato. E ci sposiamo perché le cose si fanno per bene”.

Subito dopo il successo del Grande Fratello Vip, Ivana aveva lasciato il ragazzo con cui stava da 4 mesi, ma né lei né Luca si sono buttati nella nuova avventura a cuor leggero. Sono andati avanti passo, passo, dimostrando una gran complicità, fino a quando non sono stati sicuri. Pochi giorni fa hanno palesato il loro amore: insieme a fare la spesa, insieme a cena, insieme al Pitti Immagine, insieme a portare fuori il cagnolino e infine mano nella mano per le vie di Milano. Fotografati scatenati e fan in visibilio. Non c’era bisogno di un’intervista per capire che Cupido aveva fatto breccia nei loro cuori. I “Luvana” sono nati da tempo.