Luca Onestini e Ivana Mrázová sono una coppia. Bacio o non bacio poco importa, contano i gesti. E quello che sta succedendo tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip è ormai talmente evidente che non ha bisogno di ulteriori conferme. Sono loro stessi a raccontare la storia con semplicità, attraverso le Instagram Stories.

Gli amichetti a fare la spesa Un post condiviso da Ivana Mrazova (@ivana.mrazova_gfvip) in data: Gen 10, 2018 at 12:34 PST

Luca Onestini ha trascorso la giornata al Pitti Immagine, ospite di uno sponsor. Non ha incontrato Marco Cartasegna e Soleil, ma ha incrociato Francesco Monte, l’ex di Cecilia Rodriguez e hanno trascorso il resto della giornata insieme, cena compresa. In serata, infatti, sono tornati a Milano dove Luca ha riabbracciato il suo “pipistrillu” Ivana. Come una normalissima coppia sono andati al supermercato a fare la spesa per la cena con alcuni amici. Scene di ordinaria quotidianità.

Luca e Ivana si stuzzicano come fossero ancora all’interno della casa del GF Vip2, ma un particolare fa sognare i fan. Mentre la bellissima modella prepara le patatine al forno si sente Onesto dire: “Amo’, amo’ non si fa così”. La sintonia è palpabile, l’amore pure.