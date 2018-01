Meghan Markle indossa l'anello di Diana. La regina Elisabetta non le presta i gioielli

Accoglienza calda ma nessun gioiello in prestito da Sua Maestà. Meghan Markle, la frizzante fidanzata dell’adorabile principe Harry d’Inghilterra, ha potuto sfoggiare un anello realizzato con due diamanti estratti dalla collezione personale della suocera Diana, amatissima principessa del Galles, ma il protocollo le vieta di indossare i gioielli della regina fino a quando non entrerà a far parte ufficialmente della famiglia reale. E’ probabile che la prima tiara le sia vista sulla testa proprio il giorno del royal wedding e non prima. La cognata Kate ebbe in prestito, per il suo matrimonio, la garbata coroncina di diamanti già utilizzata dalla regina in occasione dei suoi diciotto anni. Oggi è sovente fotografata con la tiara dei nodi d’amore che era stata data in prestito da Elisabetta a Diana: la principessa non l’amava perché era così pesante da darle il mal di testa.

Ai gioielli la regina tiene parecchio, come a tutto quello che è di sua proprietà se è vero che, come ha scritto Christopher Andersen, mentre la principessa Diana giaceva morta in una sala obitoriale dell’ospedale parigino in cui era arrivata in fin di vita, il 31 agosto 1997, l’unica telefonata che sia arrivata dagli uffici di Sua Maestà riguardava i gioielli. Dov’erano i gioielli di Diana? Gli infermieri risposero che non indossava gioielli, ma solo un paio di orecchini. Lo stesso Carlo, giunto a Parigi stravolto dalle conseguenze di quella morte improvvisa, chiese informazioni sui gioielli. Casa Windsor temeva che le gemme della regina andassero perse o finissero in mani altrui. In quella stessa occasione Carlo, incontrando i cardiochirurghi che avevano tentato di strappare alla morte Diana, si rivolse a loro con un semplice: “Complimenti”. Gaffe o lapsus freudiano, chi lo sa.