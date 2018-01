Ecco il regalo di Meghan Markle che ha conquistato la regina Elisabetta

Avreste il coraggio di regalare alla regina d’Inghilterra un criceto di peluche che canta? Probabilmente no. Eppure Meghan Markle, l’attrice californiana che si è fidanzata con l’adorabile principe Harry, ha conquistato Sua Maestà con un dono estremamente economico ma spassoso, che ha deliziato sia Elisabetta sia i suoi corgi. Pare che la regina sia scoppiata a ridere, felice, ringraziando Meghan Markle per l’adorabile presente.

Kensington Palace si è rifiutata di commentare, ma pare che l’oggetto sia stato suggerito dal fidanzato, un bravo ragazzo che ha ereditato il senso dell’umorismo (apprezzato particolarmente dal principe Filippo) dalla compianta mamma Diana. Elisabetta, sotto la scorza dura, ama ridere e far ridere, perlomeno quando è in compagnia delle persone con le quali si sente a suo agio. La qualità che piu’ apprezza del marito, per esempio, è proprio l’umorismo. Quando erano sposini, lui la rincorreva infilandosi denti da vampiro e lei trillava felice.

Il regalo di Meghan Markle è stato donato alla regina alla presenza di Kate e William, di Carlo e Camilla, alle sei del pomeriggio della vigilia di Natale, nel salotto bianco di Sandringham Palace. La regina ha scartato il pacchetto della (quasi) nipote acquisita scoppiando in un’allegra risata. “Questo criceto farà compagnia ai miei cani” ha detto, apprezzando. Regina che ride, regina conquistata.