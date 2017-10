In crisi con Icardi Wanda Nara fa impazzire il web con un video hot

Sexissima, nonostante i cinque figli. Wanda Nara, bionda argentina tutta curve, (tre figli maschi con Maxi Lopez) moglie e agente di Mauro Icardi (da cui ha avuto le due ultime figlie), non smentisce la sua fama da ammaliatrice. In molti la vogliono in crisi con il marito, il campione interista. E lei risponde postando un video hot su Instagram.

Equipazo mío en Buenos Aires @criswelcomme @caprarolamariano @veroluna.makeup @kennyspalacios Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 3 Ott 2017 alle ore 12:15 PDT

I diretti interessati smentiscono ma chi li conosce bene conferma che negli ultimi giorni tra i due sia calato il gelo. Nei giorni scorsi Wanda aveva pubblicato un Tweet “You love me?”, ovvero "Mi ami?". Domanda alla quale Icardi non ha risposto per tutto il giorno tanto che Wanda alla fine ha deciso di rimuoverlo.