Anna Tatangelo si sente male, rinviato il concerto a Latina

A Latina per la festa dei Santi Cosma e Damiano, l'hanno aspettata invano. Ma Anna Tatangelo non è stata bene e il concerto è saltato. Troppo stress o malore non si sa. La cantante di Sora si è scusata con i suoi fan con un post su Facebook.

E ha annunciato che recupererà la data il 1 ottobre. Intanto, sempre più bersagliata dai paparazzi dopo la separazione dal compagno Gigi D'Alessio, Anna ha scherzato sui suoi profili social giocando sul fatto che ogni settimana le affibbiano una love story diversa.

Il suo unico amore resta il figlio Andrea, di cui si dichiara innamorata follemente.