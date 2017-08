È innamorata del fisioterapista Leonardo D'Amico e con lui si avvererà il sogno di una vita. Laura Freddi è incinta e diventerà mamma di una bambina: ad annunciare in esclusiva la dolce attesa è il settimanale Oggi. La conduttrice e showgirl, ex velina di "Striscia la notizia" (ed ex concorrente del "Grande fratello vip") in passato ha subìto il dolore di un aborto spontaneo e ha sempre dichiarato di cercare la maternità e di voler formare una famiglia.