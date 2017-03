Cristiano Ronaldo di nuovo papà di due gemelli da una madre surrogata

Cristiano Ronaldo diventa di nuovo papà. Il pluri-pallone d'oro, stella del Real Madrid, avrà due gemelli ma non dalla fidanzata (e promessa sposa nel 2018), Georgina Rodriguez, 23 anni bellissima modella spagnola. Già padre di Cristiano Ronaldo, il campione pare voglia figli solo da madri a pagamento. Meno problemi, avrà forse pensato. Si mormora che per avere il suo amatissimo primogenito, abbia pagato ben 10 milioni di sterline. Non pochi spiccioli, quini. Però almeno non ci penserà più e non dovrà versare mantenimenti a vita. Il parto gemellare dovrebbe tenersi tra non molto e i piccoli, secondo il Sun, saranno recapitati direttamente a casa del calciatore.