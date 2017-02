Stefano Bettarini e Dayane Mello, è ancora amore

Si sono lasciati. Anzi no. Per giorni è circolata la voce che l'amore fra Stefano Bettarini e Dayane Mello sbocciato in Honduras fosse appassito al rientro dell'ex naufraga in Italia, subito dopo l'eliminazione dall'Isola dei Famosi. "È tornata fra le braccia del suo ex, il modello Stefano Sala" dicevano i bene informati. "È stata solo una strategia per farsi pubblicità" dicevano le malelingue. Lei però, sbarcata in Italia dopo l'esperienza del reality e quel bacio schiaffato sulla copertina di "Chi" prima della partenza, raccontava di essere innamorata pazza dell'inviato dell'isola. Parlava di colpo di fulmine. Poi il silenzio e quelle voci di crisi.

Dopo qualche giorno di attesa (e tanto gossip) però ci ha pensato Bettarini a smentire la notizia. Il diretto interessato ha usato i social e, cogliendo l'occasione del compleanno della Mello, ha postato una foto insieme all'ex naufraga per augurarle buon compleanno. E per i 28 anni della modella brasiliana, impegnata a sfilare a Milano per la Fashion Week, anche bacio e una rosa.

Non si è fatta aspettare la risposta di Dayane che, intervistata da "Novella 2000" ha dichiarato, di nuovo, il suo amore per Bettarini: "Sono innamorata folle", ha assicurato. "Ho sentito che alcuni pensano che sia una strategia di gioco, per far parlare di me e di Stefano, ma giuro che non è così - ha raccontato la Mello sulle pagine del settimanale - È stato amore a prima vista, ci siamo visti e... boom, è scoppiato". E ancora: "Il nostro è un sentimento vero, per questo chiedo di lasciarcelo vivere senza gossip o strane frasi a effetto. Quando Stefano torna in Italia voglio andare in Toscana, nella sua terra, per conoscere le sue origini e fare una vacanza insieme lontani da tutto e da tutti".