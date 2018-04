La Formula «pulita» infiamma la Capitale

Ci siamo, è tutto pronto! Questo pomeriggio si correrà il primo Gp di Roma, l’E-Prix, quello delle monoposto «pulite», della Formula E voluta all’Eur e che completa un percorso di avvicinamento del motorsport alla Capitale lungo un decennio.

Ma questo è un mondo tutto nuovo, silenzioso, pulito esattamente all’opposto del circus di Formula Uno che porta con sé budget pazzeschi ma anche altrettante barriere ecologiche ormai inconcepibili per le grandi metropoli. Così, l’Italia si è allineata al nuovo progetto, al futuro che avanza che ha proprio nella Formula E la sua massima espressione. E non poteva essere che Roma la città di riferimento per un evento che diverrà un punto stabile nel calendario della Formula E dei prossimi anni. Tutto all’insegna dello spettacolo e della sostenibilità ambientale.

La Formula E è il campionato delle vetture elettriche, sbarca per la prima volta a Roma nel quartiere Eur, per un evento voluto anche dall’attuale amministrazione della Capitale: sindaca Raggi in testa che ci ha voluto subito mettere il cappello e che si preoccupa già del futuro all’insegna del diktat «deve essere ripetuto». Anche perché dai romani c’è stata «una grande risposta» ed i «30 mila biglietti sono andati esauriti appena sono stati messi in vendita» ha sottolineato la prima cittadina nella conferenza stampa di ieri al centro congressi che fa da base ai media dell’evento. «Il motore elettrico può essere il futuro: è la sfida che dobbiamo affrontare, dobbiamo coinvolgere i cittadini in questo cambiamento storico, culturale» spiega la Raggi...

