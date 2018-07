"Juncker ubriaco al vertice Nato". Ma è una fake news

È diventato virale il video nel quale Jean-Claude Juncker cammina a fatica sorretto da due persone durante il vertice Nato. Il presidente della Commissione europea si sarebbe presentato a Bruxelles in pessime condizioni, talmente barcollante mentre scende le scale da far pensare a molti che fosse addirittura ubriaco.

Così il video che ritrae Mister Europa, 63 anni, mentre cammina a fatica e non riesce a scendere le scale sta facendo il giro del web insieme alle accuse pesanti. Ma in Belgio emerge una verità diversa sul presidente ovvero che avrebbe deciso di presentarsi al vertice nonostante fosse malato. Juncker sarebbe infatti affetto da un grave problema di sciatalgia secondo quanto trapelato dai suoi colleghi che erano presenti all'incontro e poi confermato dall'ufficio stampa della Commissione Europea: "Il presidente Juncker soffre di un'infiammazione cronica del nervo sciatico che affatica la sua camminata e ringrazia i premier Rutte e Costa per averlo sorretto in questo momento di dolore"