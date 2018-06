Melania dai bimbi migranti ma la giacca diventa un caso politico

Melania Trump è volata in Texas, al confine Usa-Messico per visitare il rifugio per bambini immigrati ma la giacca che ha indossato durante il viaggio ha scatenato i social. Mentre la first lady saliva a bordo dell'aereo della base aerea di Andrews, sfoggiava uno spolverino verde oliva dell’ultima collezione di Zara, sul retro la scritta a caratteri bianchi stile graffito: "Non mi interessa affatto, perché a te sì?".

La squadra della first lady ha insistito sul fatto che non c'era alcun significato nascosto dietro la scelta sartoriale. "È una giacca, non c'era nessun messaggio nascosto, dopo l'importante visita di oggi in Texas, spero che i media non sceglieranno di concentrarsi sul suo guardaroba", ha detto la direttrice della comunicazione di East Wing, Stephanie Grisham, alla CNN. Ma il presidente Donald Trump ha tenuto a precisare che il messaggio della giacca della moglie era un affondo ai media, in particolare alle fake news: “Melania ha imparato quanto siano disonesti, e a lei davvero non importa più" ha dichiarato il presidente con un tweet sul suo profilo social. Ma la BBC (British Broadcasting Corporation) adesso sostiene che le buone intenzioni dietro la visita di Melania al confine messicano rischiano di essere offuscate dal messaggio "insensibile" scritto sulla giacca.