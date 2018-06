Tassista ubriaco travolge pedoni a Mosca, almeno 7 feriti

Incidente. È quanto ha detto alla polizia di Mosca il conducente del taxi che nel centro della città ha travolto alcuni pedoni lungo la via Ilyinka, non lontano dalla piazza rossa e dal Cremlino, secondo quanto riporta l’emittente Russia Today. L’uomo, che è stato fermato, è stato identificato tramite la sua patente, emessa in Kirghizistan, come Anarbek uulu Chyngiz. Stando allo stesso documento, è di nazionalità kirghiza e ha 28 anni. Inizialmente era stato fornito un bilancio di otto feriti, ma in un secondo tempo il ministero dell’Interno ha aggiornato il bilancio a sette feriti. Fra loro ci sono due cittadini messicani, secondo quanto riferisce l’ambasciata del Messico in Russia. In Russia sono cominciati giovedì i Mondiali di calcio, che proseguiranno fino al 15 luglio; 11 le città coinvolte per l’evento, fra cui proprio la capitale. La Russia resta uno dei primi Paesi al mondo per la mortalità sulle strade, in particolare a causa dell’alcolismo, del cattivo stato delle infrastrutture e del frequente non rispetto del codice della strada. Nel 2017 oltre 19mila persone sono morte sulle strade in Russia.