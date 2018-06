Tensione Italia-Francia, Tria annulla incontro a Parigi

Continua lo scontro tra Roma e Parigi sullo sfondo del caso Aquarius. Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha annullato il suo incontro con l'omologo francese Bruno Le Maire, previsto oggi alle 17.30 nella capitale francese.

"Speriamo che questo incontro potrà avere luogo molto presto", ha dichiarato il ministro dell'Economia francese Le Maire, esprimendo rammarico per la decisione dell'omologo italiano. In una breve dichiarazione diffusa da Bercy, Le Maire ha sottolineato che c'erano "molte questioni importanti da discutere con Tria in particolare in vista" del summit europeo di fine giugno, dove saranno presentate delle proposte di riforma della zona euro.

Il galateo diplomatico serve a nascondere la tensione, già alta. "Non faccio commenti in questo momento. Ci saranno espressioni pubbliche oggi pomeriggio in Francia", ha detto l'ambasciatore francese in Italia, Christian Masset, rispondendo ad una domanda sui rapporti tra Italia e Francia dopo la vicenda dei migranti.

La Francia è "impegnata per il dialogo e la cooperazione" con l'Italia sull'immigrazione. È quanto afferma un portavoce del ministero degli Esteri francese. La dichiarazione scritta del Quai d'Orsay giunge dopo che stamattina la Farnesina ha convocato l'ambasciatore francese a Roma, Christian Masset, in assenza del quale a incontrare il ministro degli Esteri italiano Enzo Moavero Milanesi è stata l'incaricata d'affari francese Claire Raolin. Sempre stamattina il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha chiesto alla Francia delle "scuse ufficiali", evocando il rischio che salti la visita del premier Giuseppe Conte in programma per venerdì a Parigi, dopo che Emmanuel Macron ha parlato ieri di "cinismo" e "irresponsabilità" da parte degli italiani.