"Dear Chelsy Davy..." La lettera (da ridere) alla ex di Harry invitata al royal wedding

Parata di teste coronate e vip al matrimonio del Principe Harry e l'ex attrice Meghan Markle. Belli come in un film di James Bond. Ma tra gli invitati c'era anche Chelsy Davy, la storica ex del secondogenito di Carlo e Lady Diana.

L'ereditiera di origine sudafricana ha accettato l'invito per dimostrare di non aver sbagliato a lasciare quello scapolo d'oro nel 2010. Ci è voluto coraggio ma il suo sguardo "lì ci potevo essere io" non è sfuggito all'occhio impiccione delle telecamere di tutto il mondo. E un po' di ironia su chi e cosa si fosse fatta sfuggire era inevitabile.

In Italia ci ha pensato il blog noncontofinoadieci.com che ha "spedito" una lettera molto spiritosa alla sventurata "zitella" per scelta. Ecco il testo con l'augurio che la nottataccia sia passata:

"COME F.. T’E’ VENUTO IN THE MIND TO LASCIAR ANDARE QUEL BIG PIECE OF MANZO DI HARRY? ‍♀ How hai potuto, Chelsy?! You were cieca? You ti drogavi pesante, Chelsy?", si legge nel post. "If fossi stata in you, ad Harry j’avrei messo the catena del motorino al collo and a GPS in the mutande (sempre if c’entrava, sure)!! Anyway, già that sei andata at the matrimonio, i hope that ti vendicherai un minimo the orgoglio, Chelsy. For example, you potesti regalargli the ultimo modello della Folletto and scrivergli on the biglietto d’auguri something like: “…almeno when me lo bombavo io, non je cadevano ancora the capelli…".