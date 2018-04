Ultrà romanisti arrestati per tentato omicidio. Il tifoso del Liverpool è in coma

E' in coma e sta lottando fra la vita e la morte il tifoso del Liverpool aggredito da un gruppo di tifosi della Roma prima della semifinale di andata di Champions League, ad Anfield Road. L’uomo, di origini irlandesi, è in cura presso un centro neurologico e le sue condizioni sono considerate critiche.

Intanto emergono nuovi dettagli sugli incidenti che hanno preceduto la partita e che hanno portato all’arresto di nove tifosi romanisti di cui due accusati di tentato omicidio. «La vittima era a Liverpool con il fratello per vedere la partita ed è stato aggredito durante uno scontro tra tifosi circa alle 19.35», ha detto l’ispettore di polizia Paul Speight. «Testimoni hanno detto che la vittima è stata colpita da una cintura prima di crollare a terra. Curato sul posto, è stato successivamente trasportato in ambulanza al Centro Neurologico di Walton per un trauma cranico», ha aggiunto. Il poliziotto inglese ha poi rivelato che, viste le «condizioni critiche, sono già stati avvertiti i suoi parenti».

Si chiama Sean Cox e ha 53 anni il tifoso del Liverpool. Era arrivato in compagnia del fratello dall’Irlanda per assistere alla partita. Cox, descritto come un "cardine" della sua comunità da un consigliere locale, è un ex presidente del St Peter’s, locale squadra della Gaelic Athletic Association (GAA) a Dunboyne, nella contea di Meath. «Speriamo tutti che Sean riceva le cure mediche di cui ha bisogno e che faccia una piena e rapida guarigione. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con Sean e la sua famiglia», si legge in un comunicato stampa del club.