Addio Barbara Bush, è morta l'ex first lady

L'ex first lady americana Barbara Bush è morta a Houston. Aveva 92 anni e le sue condizioni di salute erano peggiorate da tempo. "Silver fox", come veniva soprannominata dai figli, combatteva da oltre un anno una malattia ai polmoni con diversi problemi cardiaci. Dopo l'ultima ricaduta aveva scelto di restare nella sua residenza di Houston e di non tornare in ospedale.