Algeria, aereo militare si schianta: 105 morti

Il bilancio delle vittime dell'incidente aereo avvenuto oggiin Algeria è di 257 morti. Lo riferisce la tv algerina ripresa da Al Jazeera. Il velivolo militare si è schiantato subito dopo il decollo, all'interno di una base militare a Boufarik, città della provincia di Blida, non lontano dalla capitale Algeri. L'aereo era diretto a Bechar, nel Sud dell'Algeria. A bordo c'erano anche 26 membri del Fronte Polisario, organizzazione politico-militare in lotta per l'indipendenza del Sahara Occidentale dal Marocco. Secondo il giornale 'Echourouk', l'aereo era diretto ad Orano, nell'ovest, e poi a Tinduf, nel sud dell'Algeria, dove si trova il principale campo profughi saharawi gestito dal Polisario. La notizia della morte dei 26 membri del Fronte Polisario è stata confermata dalla rappresentanza in Algeria del movimento.

"L'aereo era già in fiamme quando è caduto" ed è precipitato "a velocità sostenuta, quasi in picchiata", ha detto un testimone oculare dell'incidente.

I media locali precisano che il velivolo, di fabbricazione russa, era un aereo da trasporto prodotto dalla 'Ilyushin'. Si è schiantato stamane verso le 8 ora locale (le 9 in Italia), poco dopo il decollo dallo scalo di Boufarik, in un grande campo situato distante dal centro della città, ma vicino all'autostrada. Lo schianto ha provocato un enorme incendio, come è mostrato dalle foto pubblicate online. Secondo il sito 'Dernieres Infos 'Algerie', per le operazioni di soccorso sono stati mobilitati 130 uomini della protezione civile, 14 ambulanze e 10 camion. Lo stesso sito parla di più grave incidente "nella storia dell'aviazione militare algerina". Sono ignote per il momento le cause dell schianto.

Schianto in Serbia

Un aereo militare serbo è precipitato stamane nel nord del Paese. Nel darne notizia, il ministero della difesa ha detto in un comunicato che, nel tentativo di catapultarsi, uno dei due piloti è morto, mentre l'altro è rimasto ferito ed è stato condotto nell'ospedale militare di Belgrado. Il ministero ha aggiunto che l'incidente - nel quale è rimasto coinvolto un velivolo 'Super galeb G-4' - è avvenuto per cause ancora da accertare intorno alle 9.50 non lontano dalla località di Kovacica. (