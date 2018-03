Corea del Nord, Trump accetta l'invito: incontro a maggio con Kim Jong-un

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha accettato di partecipare a uno storico vertice con il leader nordcoreano Kim Jong Un, che si svolgerà entro la fine di maggio. Ha dato l'annuncio il consigliere nazionale sudcoreano alla Sicurezza, Chung Eui-yong, parlando davanti alla Casa Bianca e precisando che Trump ha accettato l'invito di Pyongyang per il vertice con cui "arrivare alla denuclearizzazione definitiva". La Casa Bianca ha confermato che Trump ha accettato la proposta.

Chung è di recente tornato da Pyongyang, dove ha incontrato Kim, il quale ha "espresso la sua volontà di incontrare Trump il prima possibile", ha affermato il sudcoreano. Le due Coree hanno mandato propri delegati alle Olimpiadi invernali nel Sud, che Seul ha definito 'Giochi della pace' e in cui le due nazioni hanno marciato sotto una stessa bandiera. La svolta odierna arriva dopo due decenni di tensione contraddistinta da un pericoloso stallo sul nucleare. La strategia di Trump è stata di rafforzare le sanzioni, le dispute diplomatiche e minacciare regolarmente di usare la forza militare. La Casa Bianca ha fatto sapere in una nota che la strategia della "massima pressione" resterà in vigore, per ora. "Guardiamo alla denuclearizzazione della Corea del nord, nel frattempo tutte le sanzioni e la massima pressione rimangono".

Le prospettive di un incontro si sono aperte quando la Corea del Sud martedì ha annunciato che il Nord aveva affermato che "non c'è ragione" per restare fermi sulle armi nucleari, "se le minacce militari verso in Nord finiscono e la sicurezza del regime è garantita". Pyongyang ha aperto a "franchi" colloqui con gli Usa sulla denuclearizzazione e sospenderà test missilistici e nucleari mentre il dialogo sarà in corso, aveva detto Chung di ritorno da un incontro a Pyongyang. Seul aveva anche annunciato uno storico summit tra le due Coree nella Zona demilitarizzata il prossimo mese, decisione che era stata commentata come "molto