Regalo speciale per Meghan Markle. E Camilla va su tutte le furie

Un regalo di nozze speciale per Meghan Markle: l’adorabile fidanzato, il principino Harry, dovrebbe omaggiarla con un preziosissimo bracciale di diamanti e zaffiri appartenuto a sua madre, lady Diana. Un nuovo riferimento all’iconica madre morta in un incidente stradale mai completamente chiarito ed indirettamente un’altra “frecciatina” a Camilla, che a questo punto dovrebbe (condizionale d’obbligo) sentirsi poco a suo agio in mezzo alle giovani star Meghan e Kate Middleton ed al fantasma dell’eterna rivale Diana, che continua ad oscurarla, sia pure assumendo sembianze atipiche, come quella di un braccialetto. La duchessa di Cambridge, moglie di William e cognata di Harry, non è in competizione con la signorina Markle, come è stato scritto. Di più: le due giovani commoner entrate nella famiglia reale più potente del mondo hanno solidarizzato fra loro, almeno per il momento. Camilla, duchessa di Cornovaglia, pare ignorare entrambe, nella sua logica di granitico silenzio che l’ha contraddistinta in questi ultimi trent’anni.

L’ex signora Parker Bowles è una donna con i piedi per terra, forse infastidita dalla popolarità delle “nuore” e per questo motivo interessata ad acquisire potere attraverso i titoli. Non c’è post che la riguardi, sulle pagine ufficiali di Clarence House, che non sia commentato da “ammiratori” impegnati nell’azione di gridare al mondo la necessità di attribuire a Camilla i titoli che le spettano: quello di principessa di Galles (lo è già, nei fatti) e di futura regina.

La moglie di Carlo sa che i titoli significano potere e che il trono, per il marito devoto, si avvicina sempre di più. Tuttavia i sudditi non vogliono vederla nel ruolo di principessa del Galles (titolo con il quale era conosciuta Diana) né in quello di regina. William, Harry e consorti rappresentano un ostacolo verso la sua accettazione pubblica, perché non perdono occasione (e fanno bene), per tenere vivo il ricordo della loro madre. Può darsi che siano tutte ipotesi e che i rapporti fra matrigna e principini sia splendido. Può darsi che Camilla adori Kate ed i nipotini acquisiti George e Charlotte. Che, infine, sia stata felicissima dell’arrivo a Corte, dell’esuberante Meghan Markle. Che vivano insomma tutti felici e contenti. Come in una favola.