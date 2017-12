Scontri a Gaza e in Cisgiordania. E Hamas minaccia la nuova Intifada

I palestinesi in Cisgiordania e a Gerusalemme stanno partecipando alle manifestazioni di protesta contro la decisione del presidente americano Donald Trump di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele e di trasferirvi l'ambasciata statunitense. Ai cortei, i dimostranti scandiscono slogan contro Trump e sventolano bandiere palestinesi. A Tulkarem, i manifestanti hanno bruciato bandiere degli Stati Uniti e fotografie del presidente. L'esercito ha disperso gruppi di dimostranti vicino alla Città Vecchia di Gerusalemme e a Hebron, secondo i media israeliani.

"Domani 8 dicembre sarà un giorno della rabbia e l'inizio di una nuova Intifada, chiamata 'liberazione di Gerusalemme'". Il leader politico del movimento palestinese Hamas, Ismail Haniye, ha chiesto ai palestinesi di dare il via a una terza Intifada, il giorno dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha riconosciuto Gerusalemme come capitale di Israele e annunciato che vi trasferirà l'ambasciata da Tel Aviv. Haniye ha parlato in conferenza stampa a Gaza, dove ha anche chiesto che siano bloccati il coordinamento sulla sicurezza e le cooperazione "con l'occupante israeliano".