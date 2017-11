"Adesso siamo una potenza nucleare. Abbiamo un missile in grado di colpire tutto il territorio degli Stati Uniti". La minaccia coreana non è mai stata così concreta dopo l'ultimo test di ieri sera e dopo l'annuncio trionfante del dittatore Kim Jong-un. La Corea del Nord ha dichiarato di aver testato con successo un nuovo potente missile balistico intercontinentale (ICBM) che ha messo tutti gli Stati Uniti continentali nel suo raggio d'azione. Pyongyang afferma di aver così raggiunto il suo obiettivo di diventare una potenza nucleare. La Corea del Nord ha fatto sapere che il nuovo missile ha raggiunto un'altitudine di circa 4.475 km (2780 miglia) e ha volato per 950 km (600 miglia) durante i suoi 53 minuti di volo.

La tv di stato coreana ha lanciato la notizia con toni trionfalistici: "Dopo aver assistito al lancio del nuovo tipo ICBM Hwasong-15, Kim Jong Un ha dichiarato con orgoglio che ora abbiamo finalmente realizzato la grande causa storica del completamento della forza nucleare statale". Nella dichiarazione, la corea del Nord si autodefiniva "potenza nucleare responsabile", affermando che le sue armi strategiche erano state sviluppate per difendersi dagli "imperialisti statunitensi", la politica di ricatto nucleare e la minaccia nucleare".

Trump: ce ne occuperemo

"È una situazione che gestiremo", ha affermato Trump in una dichiarazione rilasciata alla Casa Bianca. Il presidente Usa, che era stato informato del lancio quando il missile era ancora in aria, ha poi aggiunto che questo nuovo test non cambia l'approccio di Washington alla questione della Corea del Nord. "Le opzioni diplomatiche continuano a essere percorribili e aperte, per ora. Gli Usa continuano a essere impegnati a trovare una via pacifica verso la denuclearizzazione" in Corea del Nord, ha spiegato il segretario di Stato americano, Rex Tillerson.

Primo test dopo 70 giorni

Il missile è caduto vicino al Giappone e il Pentagono, nella sua prima valutazione, ritiene che si tratti di un missile balistico intercontinentale Icbm. A una settimana da quando il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato il reinserimento della Corea del Nord nella lista Usa dei Paesi sponsor del terrorismo, Pyongyang è tornata a compiere un test missilistico dopo un silenzio durato oltre 70 giorni. Si ritiene infatti che si tratti del primo test armamentistico da quando il 15 settembre aveva lanciato un missile che era passato sull'isola giapponese di Hokkaido.

50 minuti in volo

Secondo il Pentagono, l'Icbm è stato lanciato da Sain Ni in Corea del Nord e ha viaggiato per circa mille chilometri prima di cadere nel Mar del Giappone. Precisamente, fonti del governo giapponese fanno sapere che è caduto in mare vicino alla Zona economica esclusiva del Giappone. Il Pentagono aggiunge anche che il missile non ha costituito una minaccia per gli Stati Uniti, per i suoi territori o i suoi alleati. Il governo del Giappone, secondo quanto riporta l'emittente Nhk, stima che il missile sia rimasto in volo per circa 50 minuti e sia poi caduto in mare nella zona economica esclusiva del Giappone. Un missile lanciato dalla Corea del Nord il 29 agosto, che aveva sorvolato il Giappone, era rimasto in aria per 14 minuti. Secondo la ricostruzione fatta dall'esercito della Corea del Sud, il missile è stato lanciato da Pyongsong, nella provincia del Pyongan Meridionale, intorno alle 19.17 ora italiana, sul mare fra Corea del Sud e Giappone. Inoltre l'esercito di Seul ha fatto sapere che, pochi minuti dopo questo lancio, ha compiuto un test missilistico di risposta alla provocazione.

Tokyo chiede intervento dell'Onu

Il Giappone ha chiesto una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite e ha convocato intanto una riunione del Consiglio di sicurezza nazionale. Intanto sono fioccate le condanne internazionali: tanto per l'Ue, quanto per la Nato, si tratta di un'ulteriore violazione degli obblighi internazionali, nonché una minaccia alla sicurezza internazionale.

Il reinserimento della Corea del Nord nella lista nera Usa dei Paesi che sostengono il terrorismo permette a Washington di imporre nuove sanzioni, ma alcuni esperti hanno avvertito del rischio che la mossa infiammi ulteriormente le tensioni nella penisola di Corea. La scorsa settimana Pyongyang aveva denunciato la decisione di Trump, definendola una "seria provocazione e una violenta violazione". Oggi due fonti del governo Usa avevano dichiarato che secondo alcuni esperti Pyongyang avrebbe potuto condurre un nuovo test missilistico "a giorni". E una fonte del governo del Giappone aveva fatto sapere che Tokyo aveva intercettato segnali radio che facevano pensare che la Corea del Nord stesse preparando un nuovo lancio di missile balistico.

Fra Trump e Kim Jong-Un ci sono stati scambi di insulti e minacce. Il presidente Usa, oltre a definire Kim "rocket-man", nel discorso tenuto all'Assemblea generale dell'Onu a settembre aveva avvertito che gli Usa, se costretti a difendere se stessi o i loro alleati, non avevano scelta se non quella di "distruggere totalmente" la Corea del Nord. Washington, tuttavia, ha detto ripetutamente che tutte le opzioni, compresa quella militare, erano sul tavolo nella gestione della situazione con la Nord Corea, ma che preferiva una soluzione pacifica, con l'accordo di Pyongyang a rinunciare ai suoi programmi nucleare e missilistico. La Corea del Nord, tuttavia, non ha dato alcuna indicazione di volere riavviare un dialogo in questi termini: sostiene infatti che i suoi programmi di armamenti siano una difesa necessaria contro presunti piani di invasione degli Usa. Washington, che in Corea del Sud ha migliaia di soldati come retaggio della guerra di Corea del 1950-1953, nega però questa intenzione.