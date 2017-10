Ahmed Hanachi, l’attentatore che domenica ha ucciso due donne alla stazione di Marsiglia, era stato arrestato e rilasciato dalla polizia francese solo il giorno prima e fino a tre anni fa viveva in Italia. Lo hanno rivelato "Le Monde" e il settimanale "Le Point". In particolare è emerso che il trentenne, con passaporto tunisino, era arrivato in Italia dalla Francia nel 2006, si era insediato ad Aprilia e aveva sposato un’italiana da cui poi aveva divorziato. La prima rivelazione è che l’assassino, che ha urlato "Allah u akbar" mentre accoltellava i passanti, era stato fermato sabato a Lione con l’accusa di taccheggio e di aver partecipato ad alcune rapine nella città, ma era stato rilasciato per insufficienza di prove malgrado non avesse un valido permesso di soggiorno.

L’uomo, che era nato nel 1987 a Biserta, in Tunisia, aveva fornito generalità diverse nelle sette occasioni in cui era stato fermato dalla polizia francese: a suo carico c’erano due arresti per furto. Non era schedato come potenziale affiliato dell’Isis ma dal 2005 era noto alle forze dell’ordine francesi per reati minori. Secondo Le Point, in Italia, dove era stato arrestato due volte per furto e spaccio di droga, aveva ottenuto un permesso di soggiorno poi scaduto. È il secondo caso di terrorismo che coinvolge la zona di Aprilia, dopo Anis Amri, l’attentatore del mercatino di Natale di Berlino che aveva vissuto a Campoverde. Nella zona in meno di un anno e mezzo sono stati espulsi quattro tunisini per presunti legami con lo jihadismo.