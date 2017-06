Mali, attacco a resort di lusso frequentato da occidentali. Morti, feriti e ostaggi

Terrore tra i turisti. Un attacco terroristico in un resort frequentato da occidentali a Bamako, in Mali ha provocato diversi morti. A quanto riferito dal governo del Mali, alcuni uomini armati hanno fatto irruzione nella struttura, un resort di lusso molto frequentato da turisti occidentali. Testimoni ospitati in strutture vicine hanno riferito di aver sentito degli spari e di aver visto un'alta colonna di fumo salire dal lodge. Sul posto, insieme ai soldati maliani, sono intervenute anche le forze speciali dell'antiterrorismo francese. Tutta la zona è sigillata. La Farnesina fa sapere che non ci sono italiani coinvolti. I morti sarebbero tre. Le vittime sono soldati della forza multinazionale in Mali (Minusma), che erano fuori servizio nel luogo conosciuto come Kangaba. Venti sarebbero gli ostaggi liberati. Secondo alcuni testimoni i terroristi avrebbero urlato. "Allah akhbar!"

Non è la prima volta che si registra un simile attacco a Bamako. Il 20 novembre 2015, una ventina di persone vennero uccise al Radisson Blu Hotel, uno dei più esclusivi della capitale del Mali. Qualche settimana prima, nel marzo 2015, in un attacco a un ristorante, erano rimaste uccise cinque persone, tra cui due occidentali.