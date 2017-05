La Corea del Nord lancia un altro missile e la tensione sale

La Corea del Nord ha lanciato un nuovo missile balistico intorno alle 5.27 del mattino (ora locale), il settimo dall'inizio dell'anno e a meno di una settimana dall'elezione del presidente sudcoreano Moon Jae-in. Il missile ha viaggiato per 700 chilometri, per poi finire nelle acque del mar del Giappone, come ha riferito l'agenzia di stampa Yonhap. Non si tratta tuttavia di «un missile balistico intercontinentale» fa sapere in un comunicato il Comando Usa nel Pacifico e il suo lancio «non ha rappresentato alcun tipo di minaccia per il Nord America».

Sempre secondo l'agenzia Yonhap, Moon Jae-in ha convocato una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza nazionale della Corea del Sud dopo il lancio del missile. Le tensioni sulla penisola coreana sono aumentate nelle ultime settimane a causa del programma nucleare di Pyongyang e dei test missilistici, e il lancio del nuovo missile balistico arriva nel giorno in cui la Cina inaugura la Belt and Road Iniziative, il summit sulla via della Seta, che vedrà arrivare a Pechino leader e rappresentanti da tutto il mondo. Tra i partecipanti al summit ci sarà anche una delegazione Usa.

Proprio ieri Choe Son-hui, direttore del ministero degli Esteri nordcoreano responsabile per agli affari americani aveva detto che Pyongyang sarebbe stata pronta «a dialogare con Washington, sotto le giuste condizioni». Stesso discorso fatto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che qualche settimana fa aveva affermato che sarebbe stato «onorato» di incontrare «a certe condizioni» il leader nordcoreano Kim Jong-un. Ma questo lancio complica le cose. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha già fatto sapere che non crede che la Russia sia contenta. «Con un missile che colpisce un punto così vicino al territorio russo, più vicino, infatti, alla Russia che al Giappone, il presidente non può immaginare che la Russia sia contenta», si legge in una nosta della Casa Bianca. «La Corea del Nord è una minaccia palese da troppo tempo», aggiunge il comunicato, spiegando che gli Stati Uniti mantengono il proprio «impegno ferreo» al fianco dei loro alleati nell'affrontare la minaccia della Corea del Nord. «Che questa ultima provocazione serva come un invito a tutti i Paesi ad applicare sanzioni molto più forti contro la Corea del Nord», conclude la nota.

Anche la Cina condanna il nuovo test missilistico realizzato dalla Corea del nord e invita Pyongyang a "contenersi". Pechino, ha affermato il ministero degli Esteri, "è contraria alle violazioni delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'Onu messe in atto della Repubblica popolare democratica di Corea e invita tutte le parti a esercitare moderazione".

E pure il primo ministro giapponese Shinzo Abe ha condannato l'ultimo lancio missilistico definendolo una «grave minaccia per il nostro Paese e una chiara violazione delle risoluzioni delle Nazioni Unite». Il Giappone ha fatto sapere che il missile ha volato per 30 minuti prima di cadere in mare, tra la costa orientale della Corea del Nord e il territorio giapponese.