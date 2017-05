La Corea del Nord risponde a Trump: siamo sull'orlo della guerra nucleare

La Corea del Nord ha accusato gli Stati Uniti di portare la penisola coreana "sull'orlo della guerra nucleare" dopo il sorvolo dello spazio aereo della penisola coreana da parte di due bombardieri strategici in nel corso di esercitazioni con l'aeronautica sud-coreana e giapponese. Per l'agenzia di stampa nord-coreana Kcna (Korean Central News Agency), l'esercitazione condotta dai due B-1B statunitensi è stata una "provocazione militare sconsiderata" che "porta la situazione nella penisola più vicina all'orlo della guerra nucleare".

La tensione rimane alta nella penisola, a poche ore dalle dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che all'agenzia Bloomberg ha dichiarato che sarebbe disponibile a incontrare il leader nord-coreano, Kim Jong-Un. Trump ha detto che sarebbe "onorato" di poterlo ricevere, anche se successivamente, la Casa Bianca ha precisato che "chiaramente non ci sono ancora le condizioni giuste" per un incontro tra i due. "Non lo vedo possibile a breve", ha precisato il portavoce della Casa Bianca, Sean Spicer. Al contrario, per Pyongyang, Trump "e altri guerrafondai stanno strillando per fare un attacco nucleare preventivo" nei confronti della Corea del Nord, scrive oggi la Kcna.

Sabato scorso, dopo l'ultimo test missilistico fallito, la Corea del Nord aveva dichiarato che le navi della marina sud-coreana si erano introdotte in più occasioni nelle acque territoriali nordcoreane "creando il pericolo di un conflitto militare". Il sorvolo della penisola coreana da parte dei due bombardieri strategici Usa è stato confermato anche dal Ministero della Difesa di Seul, che ha aggiunto che l'operazione è avvenuta in risposta alle minacce provenienti dai programmi missilistici e nucleari di Pyongyang.