Parigi, sparatoria all'aeroporto di Orly ucciso un uomo

Torna la paura in Francia. Prima un agente ferito a Nord di Parigi dopo che un uomo a un posto di blocco ha esploso un colpo alcuni colpi di pistola. E altri colpi di arma da fuoco sono stati esplosi all'interno dell'aeroporto di Parigi Orly. Il protagonista sempre lo stesso uomo, che ha preso in ostaggio una donna ed è stato stato ucciso dopo aver tentato di rubare l'arma ad una soldatessa. Nell'aeroporto della capitale francese è scattata un'operazione di sicurezza per verificare che non ci fosse esplosivo nell'aeroporto che è stato chiuso ed evacuato.

In tremila sono stati evacuati dall'aeroporto. "Il traffico aereo è completamente interrotto", ha confermato un portavoce dell'Aviazione civile e "i voli sono stati sospesi" da entrambi i terminali dell'aeroporto. Il portavoce del ministero dell'Interno, Pierre-Henry Brandet, ha aggiunto che circa tremila persone sono state già evacuate dal terminale sud mentre ai passeggeri che si trovavano nel terminale Ovest è stato chiesto di non spostarsi. "Delle unità di crisi sono state allertate e messe all'opera per assistere i viaggiatori, sia a Orly che a Roissy", dove sono stati spostati alcuni aerei che sarebbero dovuti partire da Orly. Secondo il ministero dell'Interno l'uomo ucciso si trovava al primo piano del terminale sud, nella zona pubblica dell'aeroporto quando ha rubato l'arma a una agente ed è stato colpito. Tre militari dell'operazione "Sentinelle" che erano sul posto si trovano in stato di choc e sono stati assistiti dal personale medico.

E la stessa vittima, secondo gli investigatori, avrebbe ferito, prima di arrivare all'aeroporto di Orly, un agente di polizia a un posto di blocco su una strada a Stains, a nord della regione di Parigi. La sua identità è nota alle autorità francesi e sarebbe un islamico radicalizzato. Si tratta di un cittadino francese di 39 anni, noto per reati legati al traffico di droga, e seguito dai servizi proprio perché sospettato di essere un musulmano radicalizzato in carcere. La sorveglianza però era stata interrotta, non è chiaro in quale data.

Poco prima delle 7 di questa mattina, e circa un'ora e mezza prima della sparatoria in aeroporto, il 39enne al volante di un veicolo ha sparato su tre agenti a un posto di blocco che lo avevano fermato per un controllo. Secondo il canale Bfm tv, l'uomo avrebbe lasciato l'auto, che era stata precedentemente rubata, nel dipartimento di Val de Marne, dove avrebbe rubato un'altra macchina, poi trovata nel parcheggio dello scalo a sud di Parigi dove è avvenuta la sparatoria e l'uccisione dell'aggressore.